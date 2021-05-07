FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı! 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmada KHK ile kapatılan örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kaydı bulunan şahıslar başta olmak üzere, diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Bank Asya'ya para yatırıp fonlayan, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı yer alan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde itirafçı ifadeler bulunan 37 FETÖ/PDY üyesi belirlenmişti.

2 ŞÜPHELİ YOĞUN BAKIMDA

Emniyet güçleri tarafından yapılan baskınlar sonucunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde iki şüphelinin Covid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında firari durumda olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u emniyetten serbest bırakılırken 10 tanesi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheliden İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgularının ardından 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.