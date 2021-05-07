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Haberler Gündem Haberleri Son dakika açıklamaları: Tam kapanma uzuyor mu? Uzamazsa 17 Mayıs'tan sonra ne olacak?
Giriş Tarihi: 7.5.2021 08:33

Son dakika açıklamaları: Tam kapanma uzuyor mu? Uzamazsa 17 Mayıs'tan sonra ne olacak?

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Son dakika açıklamaları: Tam kapanma uzuyor mu? Uzamazsa 17 Mayıs'tan sonra ne olacak?

Son dakika... Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılmasının gündemde olmadığını, belirlenen süre içerisinde başarıya ulaşacağını düşündüklerini aktardı. Uzmanlar ise tam kapanma sonrası için uyarıyor: Tam kapanmanın vaka sayıları yüzde 50 düştü. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İşte 17 Mayıs sonrası hayatımıza dair son dakika uyarıları

Son dakika... TAM kapanmayla vaka sayıları yüzde 50 düştü. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Salgının başından beri koronavirüs hastalarının tedavi süreçlerinde aktif görev alan Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, tam kapanmanın sonrasında bizi neler beklediğini SABAH'a anlattı:

HER YERİN AÇILMASINI BEKLEMEYELİM

Her yerin bir anda açılmasını beklemeyelim. Toplu, tam açılma beklenmemeli.

EK DOZ AŞI GEREKLİLİĞİ GÜNDEMDE

Virüs şu an aşıdan kaçamıyor ama yeni koronavirüs tipi çıkarsa ek doz aşı gerekecek. Vaka sayıları azaldı ama sosyal hayata kontrollü bir şekilde geçmeliyiz.

Yeni mutasyonların ne olacağını bilmediğimiz için açılmada da bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Bayram sonrasında bir anda dışarıya çıkılmaması, kalabalıklara girilmemesi, seyahat edilmemesi gerekiyor.

SON DAKİKA TAM KAPANMA UZATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" açıklamasında bulundu

SOYLU DA "GÜNDEMİMİZDE DEĞİL" DEDİ

Oktay'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tam kapanmanın 19 Mayıs ya da herhangi bir tarihe uzatılmasının gündemde olmadığını açıkladı.

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Son dakika açıklamaları: Tam kapanma uzuyor mu? Uzamazsa 17 Mayıs'tan sonra ne olacak?
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