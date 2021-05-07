Tarım arazisine kaçak fabrikaya göz yumdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Tahtalı Mahallesi'nde bulunan ve birinci sınıf tarım arazisi statüsünde olan alana, kaçak fabrika yapıldığı ortaya çıktı. 2018'de çekilen uydu fotoğrafında ağaçların olduğu yerde, 2019'da çekilen fotoğrafta ise bir fabrikanın bulunduğu görülüyor. İmar planı bulunmayan tarım alanına yapılan fabrikaya, CHP'li Nilüfer Belediyesi'nden Yapı Kayıt Belgesi alındığı da öğrenildi. Yapı Kayıt Belgesi alınabilmesi için de 2017'den önce yapılması şartı bulunuyor. Ancak 2018'de uydu fotoğraflarında yer almayan fabrikanın, 2017'den önce yapılmış gibi Yapı Kayıt Belgesi alması, sahte belge düzenlendiği iddialarını gündeme getirdi. Fabrikanın yer aldığı Nilüfer ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in imara kapalı alana yaptığı villa, SABAH'ın haberinin ardından yıkılmıştı.