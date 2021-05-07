Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan veri güvenliği mektubu

Murat Erkan'ın medya aracılığıyla yayımladığı mektup şöyle:

"Bugün size bu mektubu, hem ülkemizi hem de dünyayı ilgilendiren önemli bir konu hakkındaki görüşlerimi paylaşmak için yazıyorum. Küresel bir mesajlaşma uygulamasının gizlilik politikasında yaptığı değişiklikle başlayan veri güvenliği tartışması, bir süredir gündemden düşmüş görünüyor. Söz konusu uygulama, son olarak kullanıcılarına 15 Mayıs'a kadar süre tanımış ve sonrasında kişisel verilerin paylaşımına dair sözleşmeyi kabul etmeyenlere hizmet vermeyeceğini duyurmuştu. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken asıl konu, kişilere ait verilerin sadece kişisel değil ulusal bir değer niteliğinde korunması gerekliliğidir.

Bugün bazı küresel teknoloji firmaları, topladıkları büyük veriyi bireyleri, toplulukları ve hatta devletleri kontrol altına almak için kullanabilmektedir. Bu gibi küresel risk ve tehditlere karşı Türkiye'nin 'siber sınırlarının' korunması hepimizin görevi.

Turkcell olarak yıllardır "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibiyle hareket ediyor ve teknolojilerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Bu teknolojilerden elde edilen verileri de Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz üstün güvenlikli veri merkezlerimizde koruyoruz. Günümüzde artık 'dijital emperyalizm' olarak adlandırılan bu küresel tehdit ve risklere karşı 'siber vatanımızın' sınırlarını korumak adına var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu amaçla müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin, Türk mühendislerince geliştirilen yerli teknolojilerin eseri olmasından da büyük bir kıvanç duyuyoruz.

Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, dijital alandaki dayatmalara nasıl cevap verebildiğimizin en güzel kanıtı oldu. Tamamıyla Türkiye'de geliştirilen bir mobil uygulama olan BiP'in, 192 ülkeden 80 milyona yakın kullanıcıya ulaşması ve son 4 ayda dünyanın dört bir yanında 33 milyondan fazla yeni kullanıcı kazanması, bu alanda neler yapabileceğimizi göstermesi açısından önemli ve gelecek adına umut verici bir gelişmedir.

Rakiplerinde olmayan ek özellikleriyle ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle BiP'teki tüm veriler güvende olup, hiçbir üçüncü şirket veya kimseyle paylaşılmamaktadır. Ayrıca bu mobil platformda kullanılan üstün teknolojiler sayesinde herhangi bir üçüncü şahsın verilere erişmesi de mümkün değildir. Özetle BiP, tüm dünyadaki kullanıcılarına eşit davranarak herhangi bir dayatma ya da ayrımcılık yapmadan, herkes tarafından güvenle ve gönül rahatlığıyla kullanılabilmektedir.

Turkcell olarak Türkiye'yi bir yandan teknoloji alanında dünyanın öncü ülkelerinden birisi haline getirmek için çalışırken, diğer yandan da ülkemizi daha güçlü kılmak adına yerli teknolojiler geliştirmeye devam etmekteyiz. İşte bu noktada sizin gibi değerli kanaat önderlerinin, ülkemizin kanun ve regülasyonlarına tabi olan yerli teknolojilerin kullanılması yönündeki kıymetli etki ve görüşlerinin önem taşıdığına inanıyorum. Salgının getirdiği fiziksel sınırlamaların kalktığı, sağlık dolu günlerde bir araya gelmek temennisi ile bayramınızı şimdiden en içten dileklerimle kutlarım."