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Giriş Tarihi: 7.5.2021 18:06

Vali Yerlikaya paylaştı: 68 milyon 406 bin TL yardım yapıldı

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Vali Yerlikaya paylaştı: 68 milyon 406 bin TL yardım yapıldı

Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 68 milyon 406 bin 818 TL yardım etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kovid-19 pandemisiyle birlikte sokağa çıkma yasağı olanlara, ihtiyaç sahibi ve yaş almışlara yardım ve temel ihtiyaçlarını gidermek için kurulan Vefa grubu aracılığı ile Ramazan ayında yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya şu ifadelere ye verdi:

"Sevgili İstanbullular Ramazan ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 35 milyon 24 bin 989 TL tutarında gıda yardımı, 33 milyon 381 bin 829 TL ayni ve nakdi yardım olmak üzere Toplam 68 milyon 406 bin 818 TL yardım yapıldı."

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Vali Yerlikaya paylaştı: 68 milyon 406 bin TL yardım yapıldı
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