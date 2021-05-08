Emekli tuğgenerale 15 yıl hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltına alınan Mayın Faaliyeti Merkezi Başkanı emekli tuğgeneral Celalettin Çoban hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak'ta emekli tuğgeneraller Atasoy, Çoban ve Nuri Cankıymaz ile mahrem imam Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, Çoban 'Konutu terk etmeme' adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Çoban hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame hazırlanarak 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Çoban'ın Cankıymaz ile birlikte mahrem imam Mustafa Serdar Sivri'ye bağlı oldukları, örgütsel görüşmeleri ise operasyonel hatlarla gerçekleştirdikleri kaydedildi.