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Giriş Tarihi: 9.5.2021 02:18 Son Güncelleme: 9.5.2021 02:19

'ndan 'nin haberine yalanlama

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı ; ’nin “İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'” başlıklı haberini yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberinde; Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldı" iddiaları yer aldı.

ÇATAKLI: "İZ BEDELİ DÜŞÜLMESİ İŞLEMİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı.

İsmail Çataklı şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. Bu tür konuların istismar edilmesi yalnız bizi değil, insanlığı da incitir. Burada yapılan, bedelsiz temin edilen gıda gibi ayni yardımların muhasebeleştirilebilmesi için iz bedeli düşülmesi işlemidir. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik."

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İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine yalanlama
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