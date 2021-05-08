Mayıncı tuğgeneral için 15 yıl ceza talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak'ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile mahrem imam Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, Çoban hakkında 'konutu terk etmeme' adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

SIKI YÖNETİM DİREKTİFİNİN LİSTESİNDE



Emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame hazırlanarak 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, Çoban'ın Nuri Cankıymaz ile birlikte mahrem imam Mustafa Serdar Sivri'ye bağlı oldukları, örgütsel görüşmeleri ise operasyonel hatlarla gerçekleştirildikleri kaydedildi. İddianamede, "Çoban'ın hain darbe girişimi öncesinde Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olarak görev yapmakta iken sözde Sıkı Yönetim Direktifinin ekinde yer alan sözde atama listesinde bulunduğu görevden alınarak tümgeneral rütbesindeki personelin görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik bir göreve atamasının yapıldığı buradan da anlaşılacağı üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Mahrem Yapılanma içerisinde aktif bir şekilde görev aldığı anlaşılmıştır" denildi.

ÇOBAN'IN DENETİM ALTINDA TUTULDUĞU KAYDEDİLDİ



Çoban'ın 2009-2017 yıllarında 45 kez ankesörlü/kontörlü büfe hat araması olduğu, 2 kez karşı baz aramasının bulunduğu yine operasyonel hatlarla mahrem imama bağlı olduğu sohbet adı altında değişik zamanlarda toplantılara katıldığı tespit edildi. Mahrem abilere bağlı olan Çoban'ın denetim altında bulunduğu, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katıldığı, gel dendiği zaman geldiği git dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşi ile bağdaşmayacak, askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imamın kontrolü altında bulunduğu belirtildi