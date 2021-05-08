PKK'nın karar alma organına devlet tokadı!

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesinden olduğu belirlenen ve Kandil-İmralı arasında iletişimi sağlayan Asrın Hukuk Bürosu'nun 8 avukatı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Taksim'de açtıkları Asrın Hukuk Bürosu ile PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptıkları bahanesiyle örgütün tepe yöneticilerine bilgi götüren avukatlar hakkında 57 sayfalık iddianame düzenlendi. Kurdukları Asrın Hukuk Bürosu adı altında bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptıkları bahanesiyle İmralı ile Kandil arasında iletişim sağlayan 8 avukat hakkında 2014 yılında önderlik komitesinde bulundukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti yürüten şüpheliler İstanbul emniyeti tarafından sıkı takibe alındı.
Suat Eren
AVUKATLIK ADI ALTINDA ÖRGÜTSEL FAALİYET
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenerek, avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları-mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettiklerinin, şüphelilerin örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına bir çok örgüt mensubu avukat ile birlikte İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Taksim bölgesinde bulunan örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli sözde Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri tespit edildi.
Baran Doğan
ÖRGÜT MENSUPLARINA DERNEK ÜZERİNDEN DESTEK
8 şüphelinin hukuk bürosunun dışında yine dernek adı altında tutuklanan PKK terör örgütü mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen faaliyetler arasında yer aldı. Şüpheli Avukatlar TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt mensuplarına hukuki yardım sağladıkları belirlenirken, tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordukları da yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıktı.
ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANLARIYLA EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞAN
Savcılık geçtiğimiz günlerde şüpheliler Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın kendisi ile görüşmeye gelen avukatlar aracılığı ile PKK/KCK terör örgütüne talimatlar verdiği, yapılan görüşmelerin örgüt güdümünde yurt dışından yayın yapan internet sitelerinde ve Türkiye'de Özgür Gündem gazetesinde yayınlandığına yer verildi.
Rezan Sarıca
EMNİYETE İFADE VERMEYİN TALİMATI
Hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında yer alan Avukatlardan Suat Eren'in yapmış olduğu bir konuşma sırasında örgüt üyelerine yönelik, 'Arkadaşlar önümüzdeki aylar eylem aylarıdır, bu eylemlerde güvenlik güçleri tarafından yakalandığınızda kesinlikle ifade vermeyin, susma hakkınızı kullanın, biz gelene kadar kesinlikle bilgi vermeyin" gibi telkinlerde bulunduğu anlatıldı. İddianame içerisinde ayrıca daha önce gizli tanık olarak ifade veren bir kişinin ifadesinde örgüt yapılanması içerisinde bulunan kişilerden yakalanan olması halinde Hukuk Komisyonundan yardım almaları talimatı verildiği, bu komisyonun o dönem DTP (Demokratik Toplum Partisi) ile uzaktan yada yakından alakası olan tüm avukatların bir araya gelmesi ve kendi aralarında anlaşmaları ile kurulduğu anlatıldı.
15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Bölücü terör örgütünün lideri ile dışarıda bulunan örgüt mensupları arasında haber alışverişi sağlayıp aldıkları talimatı kendi yayın organlarıyla paylaşan Önderlik Komitesi üyesi olan 8 şüphelinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.