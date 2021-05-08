PKK'nın karar alma organına devlet tokadı!

Rezan Sarıca



EMNİYETE İFADE VERMEYİN TALİMATI



Hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında yer alan Avukatlardan Suat Eren'in yapmış olduğu bir konuşma sırasında örgüt üyelerine yönelik, 'Arkadaşlar önümüzdeki aylar eylem aylarıdır, bu eylemlerde güvenlik güçleri tarafından yakalandığınızda kesinlikle ifade vermeyin, susma hakkınızı kullanın, biz gelene kadar kesinlikle bilgi vermeyin" gibi telkinlerde bulunduğu anlatıldı. İddianame içerisinde ayrıca daha önce gizli tanık olarak ifade veren bir kişinin ifadesinde örgüt yapılanması içerisinde bulunan kişilerden yakalanan olması halinde Hukuk Komisyonundan yardım almaları talimatı verildiği, bu komisyonun o dönem DTP (Demokratik Toplum Partisi) ile uzaktan yada yakından alakası olan tüm avukatların bir araya gelmesi ve kendi aralarında anlaşmaları ile kurulduğu anlatıldı.



15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Bölücü terör örgütünün lideri ile dışarıda bulunan örgüt mensupları arasında haber alışverişi sağlayıp aldıkları talimatı kendi yayın organlarıyla paylaşan Önderlik Komitesi üyesi olan 8 şüphelinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.