‘Seçim giderleri için arsa sattım’ sözü de yalan çıktı

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ipliğini pazara çıkaran SABAH, yeni bir yalanını da belgesiyle ortaya koyuyor.Partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberimiz üzerine Erdoğdu, CHP içindeki kirli çarkı da itiraf etmiş oldu. Kaybettiği tazminat davalarını belediyelere ödettiği haberimizi yalanlamaya çalışırken itiraflarda bulunan Erdoğdu, "Seçim giderlerini karşılamak için ağırlıklı eşimin ailesinden miras kalan arsa, tarla, ev, yazlık gibi 9 gayrimenkulümüzü satarak karşıladık. Bunların hepsi kayıtlarda var" dedi.Ancak SABAH, Erdoğdu'nun yalan söylediğini belgeledi. Erdoğdu'nun "Sattık" dediği 9 gayrimenkulün halen eşinin üzerinde durduğu ortaya çıktı. Erdoğdu'nun eşinin üzerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Yazıcızade ve Alaeddin mahallelerinde bahçeli kagir ev, arsa, Ankara Etimesgut'ta dairelerle Çeşme'de yazlıktan oluşan gayrimenkuller var.Akademisyenlere maaşları konusunda belediye başkanlarının sözlerini tutmadığını belirten Erdoğdu'nun "Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Erdoğdu, 2011 seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, tavşan aday olarak listede kendine yer buldu. Erdoğdu diğer adayların kendi aralarında para toplama kararına uymadı. İsmini vermek istemeyen ve CHP'de önemli görevlerde bulunan bir milletvekili adayı, SABAH'a şunları anlattı: "Erdoğdu, 'Ben memurluktan ayrıldım. Kampanyaya verecek param yok' diyerek katılmadı. Partinin her kademesinde görev alan arkadaşlarımızın önünde sıralamada yer alıp, katkı vermemesi tepkiye neden oldu. Vekil olunca zenginleşti. Lüks arabalara bindi. Bunun bir açıklaması olmalı."Aykut Erdoğdu'nun, belediye başkanlarını suçlayan açıklamaları partide büyük rahatsızlık yarattı. Hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetime tabi olan belediyelerde açıktan para verilmesinin bir suç olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlık, Erdoğdu'nun "Kayda girmesin, elden tahsil" şeklindeki açıklamalarını ihbar kabul etti. Hayatın olağan akışına aykırı şekilde mülkler edinen Erdoğdu'nun sözlerinin aksine SABAH'a konuşan İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerin gözde ilçelerinin başkanları, "Kendisine açıktan para verdik" dedi.