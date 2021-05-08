Sözcü ve Birgün Diyanet’ten ne istiyor? Yalan üstüne yalan!

Sözcü Gazetesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yaptığı haberlerinin çoğunun sonradan yalan haberler olduğu ortaya çıkıyor. Sözcü'nün yaptığı haberleri kimi zaman Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri yalanlıyor kimi zaman ise yalan habere mahkeme kararıyla erişim engeli geliyor. Dün ise Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili bir başka yalan habere imza atan Sözcü yine yalanlanmıştı. Bugün ise Birgün Gazetesi, Sözcü'nün dünkü Boğaz'dan iftar yayını 1 milyon verileceği yalanı sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da Birgün ve Sözcü'nün yalan haberlerinin örneklerini sosyal medyadan paylaşarak, "Bir kere de doğru haber yazın!" diye isyan etti. İşte Sözcü'nün ve Birgün'ün en çarpıcı Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki yalanları:

BİRGÜN YALANI DAHA İLERİ GÖTÜRDÜ

1: Birgün Gazetesi, Sözcü Gazetesi "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı yalan haberini bugün daha ileri götürerek sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal medya hesabından Birgün ve Sözcü'ye tepki göstererek haberleri tekrar yalanladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Tekne yalanlarına devam Sözcü 35 bin liraya tekne kiralandı dediği yalanı Birgün Gazetesi daha da ileri götürmüş. Ücret ödenmeyen tekne Birgün'de süperlüks trilyonluk yat olmuş Tele1 den de kruvaziyer haberi bekliyorum. Yalan at izi kalsın. Tek dertleri bu" diye tepki gösterdi.





"YAT FOTOĞRAF BAŞKA SİTEDEN"



Orhan Birgün Gazetesi'nde yer alan yat fotoğrafının ise bir siteden alındığını beliterek, Diyanetin kiraladığı iftirası atılan yat fotoğrafı http://superyatchs.com sitesinden alınma İlginçtir intihal fotonun üzerinde yabancı ülke bayrağı var. 24 Temmuz'daki kılıçlı hutbenin yan etkisi bunlar Yalanınız batsın" ifadelerini kullandı.

2: SÖZCÜ'NÜN BOĞAZ'DAN İFTAR YAYINI 1 MİLYON VERİLECEĞİ YALANI

Sözcü Gazetesi "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı manşet haberine bugün yer vermişti. Haberin içeriğinde, "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" denilmişti.





Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sözcü'nün manşeti sonrasında bir açıklama yayınlayarak "Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekân, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" ifadelerine yer vermişti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Danışmanı Burak Orhan da sosyal medya hesabından Sözcü Gazetesi'ni yalanlamış, "Sözcü Gazetesi maalesef yalan haber üretim merkezi. Defalarca yalan haberleri nedeniyle yalanladığımız gazetenin son yalanı da masa başı yalanı. Bu masabaşı yalan haberle ilgili Başkanlığımız hukuki yollara başvuracaktır" demişti.

3: SÖZCÜ'NÜN KIBLE UZMANI YALANI

Sözcü Gazetesi'nin 2015 yılındaki "81 ile 'Kıble uzmanı'" başlıklı bir haber yayınlamış, bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Diyanet'in Kıble Uzmanı diye bir kadrosunun bile olmadığı öğrenilmişti. Diyanet İşleri Basın Danışmanı Burak Orhan, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur" ifadelerini kullanmıştı.





Sözcü'nün yalan haberini ise yıllar sonra CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İYİ Partili Levent Özeren ve Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın yaymış, Kıble Uzmanı yalanını yaymaya çalışmalarına sosyal medyadan tepki yağmıştı.

4: DİYANET'İN PERSONEL SAYISI PATLAMA YAPTI YALANI

Sözcü Gazetesi'nin, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı yalan haberi (21 Şubat 2021) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yalanlanmış, Sözcü'nün haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.





Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü'nün haberinde yer aldığı gibi 2020 yılında personel sayısının arttığına dair bilginin doğru olmadığını, aksine Diyanet personel sayısında düşüş yaşandığını belirtmişti.



Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili haberle ilgili Sözcü hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, haber linkinin 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca erişiminin engellenmesine karar vermişti.

5: DİYANET BEŞ YILDIZLI OTELDE TOPLANTI YAPTI YALANI

Sözcü Gazetesi, 14 Mart 2021 tarihinde "Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı" başlıklı yalan bir habere imza atmış, ancak ilginç bir detay herkesi şaşkına çevirmişti. Çünkü Sözcü, 24 Şubat 2020 tarihinde "5 Yıldızlı Diyanet" başlığıyla yayınlanana haberin aynı içeriğiyle bir aya yakın zaman sonra yine aynı haberi yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bahse konu haberle ilgili bir açıklama yaparak şunları söylemişti:

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yer alan, 'Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı' başlıklı bir haberle ilgili aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Söz konusu haberdeki bilgiler, 24 Şubat 2020 tarihinde yine aynı gazetede, '5 Yıldızlı Diyanet' başlığıyla yayınlanmış, haberin ardından 25 Şubat 2020 tarihinde Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılarak haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Maalesef aynı gazete bugün de daha önce yayınladığı haberdeki bilgileri yeni gibi sunarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi süreci nedeniyle Başkanlığımızca yapılan eğitimler, çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.





İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz:



Başkanlığımız stratejik plan çerçevesinde personelimizin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir.



Bu eğitimlere 81 şehrimizden personellerimiz katılmaktadır. Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır.



Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkânı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekânlar tercih edilmektedir.

Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde bu eğitimler için konaklama imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."



6: SÖZCÜ'NÜN BAYRAK VE ATATÜRK YALANI

Sözcü Gazetesi, 19 Mayıs 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan bir haber yayınlamış, gazetede yer alan haberde "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlığı yer almış, spotunda "Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kurucusu olan Büyük Önder'i unuttu. Ankara'daki dev merkez binasına sadece alttaki bayrağı astı..." denilmişti.





Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü'yü yalanlamış, haberin gerçeği yansıtmadığını şöyle ifade etmişti:



"Bugün bir gazetede yer alan "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Türk Bayrağı ve Atatürk posterini 18 Mayıs 2019 Cumartesi saat 23.55'te Başkanlık merkez binasının ön cephesine asmıştır. Söz konusu haberde, Başkanlığımız merkez binasının üzerindeki Türk Bayrağı'nın yarıya kadar çekildiği iddia edilerek yayınlanan görüntü, 19 Mayıs öncesinde Ankara'da yaşanan şiddetli rüzgâr sonucu bayrağın tutucu telinin kopması üzerine ortaya çıkmış ve fark edilir edilmez düzeltilmiştir. Ayrıca özensiz ve araştırılmadan kaleme alınan haberdeki görüntü incelendiğinde fotoğrafın 19 Mayıs öncesi çekildiği ve bayrağın bu haliyle dahi yarıda olmadığı görülecektir."