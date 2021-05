Son dakika haberi: Twitter’da #MescidiAksa haykırışı: Biz daima masum Filistin halkının yanında olacağız

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail, dün gece Mescid-i Aksa'yı basarak, yatsı namazı kılan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Bu saldırının ardından dünya Müslümanları İsrail'e tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirirken, Türkiye de sessiz kalmadı. Siyasetçilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok oluşum İsrail'i kınarken, sosyal medya platformu Twitter'da da yüzbinlerce kişi İsrail'e kınama mesajları paylaştı. #MescidiAksa etiketi altında ise mazlum Filistin halkı ve Müslümanların kutsal mekânı Mescid-i Aksa için destek mesajları atıldı. Türkiye'nin her şehrinden yazılan mesajlarda Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek için ayetler ve dualar paylaşılırken, İsrail şiddetle kınanarak ve saldırıları lanetlenerek tepki gösterildi. İşte sosyal medyada tepkiler:

"BİZ DAİMA MASUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şevket Gürsoy: "İlk kıblemiz #MescidiAksa ya yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Katil İsrail, mübarek Ramazan ayında müslümanlara yönelik düzenlediği bu planlı terörizm faaliyetlerini bir an önce sonlandırmalıdır. Biz daima masum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. #FreePalestine"

"BU GÜLÜŞÜ UNUTMAYIN"

Seyit Meram Etki: "Bu gülüşü unutmayın. Tüm dünya bir araya gelse; Allah'a güvenmiş bir insanı korkutamaz."

"İSRAİL'İN SALDIRISINI KINIYOR VE LANETLİYORUM"



Sinan Ateş: "Mübarek Ramazan ayında İsrail'in #MescidiAksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Ama'sız, fakat'sız, 'Müslümanlar küfre karşı tek yumruk' olmalıdır."

"KUDÜS BİZLER İÇİN, SELAHADDİN'İN RÜYASI"

Mehmet Karaca: "Kudüs bizler için, Selahaddin'in rüyası, Kanuni'nin mirâsı, Abdülhamid'in davasıdır. Yakındır sonsuz özgürlüğün… Yakındır ey Mirac'ın anahtarı… #MescidiAksa #Kudus"

"KUDÜS'Ü SAVUNMAK GERÇEK BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAKTIR"

Onur Altuğ: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. "Komutanı Hz. Muhammed (S.A.V) olan hiçbir ümmet diz çökmeyecektir." #MescidiAksa"

Gülbeyaz Emlek: "Kudüs'ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır.. Nuri Pakdil #MescidiAksa"

"ALLAH'A İNANMIŞ BİR KALBİ, TOPLA TÜFEKLE KORKUTAMAZSINIZ..."

Levent Akkoyun: "Allah'a inanmış bir kalbi, topla tüfekle korkutamazsınız... #MescidiAksa



Hayati Doğan Ceylan: "İsterdim ki yaşıtlarınla parkta eğlenip üstünü kirletmeni çocuk.. #MescidiAksa"

"KOMUTANI MUHAMMED (SAV.) OLAN BİR ÜMMET BOYUN EĞMEZ."

Eyüphan Doğan: "Mescid-i Aksa'nın duvarlarında , inananların gönüllerinde yazılı olan şu söz hakikati haykırıyor ; "Komutanı Muhammed (sav.) olan bir Ümmet boyun eğmez." #MescidiAksa



Oğuzhan Yavuz Yılmaz: "Ey Kudüs..! Ey peygamberler kokusu, Ey yerin göklere en yakın avlusu, Dünya kör olsa da Allah görüyor! Allah yazıyor! Allah bekletiyor! SABRET. #MescidiAksa"



"DUALARIMIZ KARDEŞLERİMİZE"



Esra Çakan: "Ya Rab Mescid-i Aksaya senden başka yardım edecek kimse yok. Kadir gecesinin hürmetine kardeşlerimizin feryatlarına yardım eyle. Dua etmekten başka elimizden gelen Yok çaresiz, çare sensin Allah'ım bin aydan daha hayırlı bu gecede bolca dua kardeşlerimize #MescidiAksa #KadirGecesi"



"ZULMÜNÜZ BU DÜNYAYA HAKİM OLAMAYACAK"

Sema Yılmaz Genç: "Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." (Ahzab Suresi 72. Ayet) Zulmünüz bu dünyaya hâkim olamayacak! #MescidiAksa"

"BU YAPTIĞINIZ ZULÜM YARINA KALIR AMA YANINIZA KALMAZ"

Nurdagül Mısır: "Mazlumun gözyaşı akarken zalime yatağında rahatlık verme yarabbi #MescidiAksa"

Ergün Dağ: "Bu yaptığınız zulüm yarına kalır ama yanınıza kalmaz #MescidiAksa"



Sümeyye Özer Doğan: "#MescidiAksa Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var."



"BU YİĞİT KADINLARIN VE YİĞİT GENÇLERİN CESARETİNE YENİLECEKSİN EY KATİL İSRAİL!"



Aslı Ay Diçer: "Bu yiğit kadınların ve yiğit gençlerin cesaretine yenileceksin ey katil İsrail! #MescidiAksa"



Tuba Ballı: "Fil suresini hatırla.. "Allah isterse kuşlar filleri yener" Bu mübarek günlerin hatrına sen İsrail'i yok et Allah'ım.. #MescidiAksa"



"ZALİMDE YİNE MERHAMET YOK"



Serhat Başgöl: "Ramazan ayında ve ibadet ederken zalimde yine merhamet yok #mescidiaksa"



Enes Çiçek: "Bu yaptığınız zulüm yarına kalır ama yanınıza kalmaz #MescidiAksa"



"KUDÜS, İSLAM'INDIR İSLAM'IN KALACAK!"

Gülsüm Keleş: "Mescid-i Aksa duvarlarında gönüllerimizdeki iman nurunu aydınlatan bir haykırış! "Komutanı Muhammed olan bir Ümmet boyun eğmeyecek." Kudüs, İslam'ındır İslam'ın Kalacak! Freedom for Palestine! We are with our Palestinian brothers! #SaveSheikhJarrah #MescidiAksa"



"İLK KIBLENE SAHİP ÇIKMAZSAN SON KIBLENİ DE HEDEFE KOYMUŞSUN DEMEKTİR"

Güngör Karakaya: "Mazlumun dünyasında kıyamet koparken, zalime yatağında rahatlık verme Allah'ım... #MescidiAksa"

Sevda Türküsev: "İlk kıblene sahip çıkmazsan son kıbleni de hedefe koymuşsun demektir. #MescidiAksa #MescidiAksaYanlızDeğildir"

Berat Gündüzalp: "Yüzündeki tebessüm, yüreklerini titretiyor ey Kudüslü genç.. Sen tebessüm et, et ki seni ağlatmaya çalışanlar kendi çukurlarında perişan olsun. #MescidiAksa #KudusBizimdir"



"KARDEŞLERİMİZİN SEN YARDIMCISI OL!"



Semanur Kurt: "Ey sonsuz kudret sahibi Allah'ım bizlere namazı hediye ettiğin bu gecenin hürmetine ilk kıblemiz olan Kudüs'ü Müslümanların gözündeki perde kalkıncaya dek sen muhafaza eyle. Kardeşlerimizin sen yardımcısı ol! #MescidiAksa #KadirGecesi"

"İSLAM DÜNYASI, İSRAİL'İN FAŞİST ZİHNİYETİNE, İŞGAL POLİTİKALARINA VE ZORBALIKLARINA BİR AN ÖNCE SON VERMELİDİR"

Yakup Civelek: "İlk kıblemiz #MescidiAksa'ya ve Müslümanlara İşgalci İsrail'in ses bombalarıyla yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. İslam Dünyası, İsrail'in insanlık, hukuk ve ahlak yoksun faşist zihniyetine, işgal politikalarına ve zorbalıklarına bir an önce son vermelidir."

İsmail Arslan: "Sözde insan hakları, sözde müslüman liderler, sözde özgürlük savunucuları sözde rahatsız olanlar, hepinizin Allah belasını versin #MescidiAksa"



"MESCİD-İ AKSA'NIN DA İSRAİL ZULMÜNDEN KURTULDUĞUNU GÖRME SEVİNCİNİ BAHŞEHLE YA RABBİMİZ."

Muhuttin Satir: "Allah'ım sana yalvarıyoruz, Bu mübarek günde ve günlerde, Bizlere Çamlıca, Ayasofya, Taksim camilerini görmeyi nasip eyledin, Mescid-i Aksa'nın da İsrail zulmünden kurtulduğunu görme sevincini bahşehle Ya Rabbimiz."

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YARDIM ET ONLARI VE MESCİD-İ AKSAMIZI KORU."

Mine Alpsoy: "Zor olacak elbet Âzizim!. Yoksa nasıl ayırt edilir, ebu cehil ile, Ebû Bekir'ler?.. MescidiAksa Kudüs Rabbim mücadele eden Müslüman kardeşlerimize yardım et onları ve Mescidi Aksamızı koru."



"AMA YETMEZ Mİ BU SESSİZLİK"

Fatma Dağ: "Artık yetmez mi bu zulüm Allah'ım yardım et ama yetmez mi bu sessizlik, nerde insanlık nerde İslam devletleri, sadece bu gençlerin mi Mescid-i Aksa, Müslümanlığın ilk kıblesi değil mi, neden sadece bu gençler zulüm altında? #Kahrolsunİsrail #MescidiAksa"

"YIKILASIN İSRAİL"

Tuba Şahin: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim... Dilerim ki Allah'tan; bu çocuğun gözyaşında boğulasın İsrail... #MescidiAksa"