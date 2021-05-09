CHP, FETÖ’nün yanında yer aldı

Eskişehir yolundaki ikiz kule inşaatından dolayı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyelerinin 25 milyon lira rüşvet istediği eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün içini A Haber'e döktü., CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Aygün, kendi dönemindeki CHP ile bugünkü CHP arasında uçurum bulunduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu, FETÖ ve HDP'den vazgeçemez. CHP kendi özünden tasfiye edildi. Muharrem İnce'ye, haksızlık yaptılar" değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin Adnan Keskin, Onur Öymen, Deniz Baykal gibi isimleri devre dışı bıraktığını belirten Aygün'ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:"2011 yılındaki CHP ile bugünkü CHP arasında uçurum var. CHP kendi özünden tasfiye edildi. Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin içinden gelen biri. İnce'ye haksızlık yaptılar. 17-25 Aralık sürecinde CHP FETÖ'nün yanındaydı. 'FETÖ medyasına desteğe gidin' dediler.Kılıçdaroğlu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün serbest bırakıldığı zaman kendisini yumuşak başlı bir açıklama yapması konusunda uyardı. Sonra Aygün'ün konuşmasını buldum, acaba ne dedi diye. Dağda iken, beni öptüler, sarıldılar, demiş. Bu talimatı Kılıçdaroğlu verdi. Dersim dağlarına götürmüşler diye çok mutlu olduğunu söylemiş Aygün. Her seçime giderken de söylemiş Kılıçdaroğlu, hep kaybetmiş, yenilmiş. FETÖ'yü, HDP'yi yanına alarak milletten oy istiyorlar. Kılıçdaroğlu hem FETÖ, hem HDP'den vazgeçmez.Dolar üç ayda yüzde 300 değer kazanmıştı. Hiç üşenmeden oturup, 128 milyar dolar olayını hesapladım. Burada 1994 ve 2001'deki gibi bir vurgun olayı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız diyor ki, vatandaşlarımız kendileri göstersin, kim ne kadar dolar aldı diye. 500 bin dolar bozdurdum, 192 bin lira kazandım. Faize yatırsaydım 230 bin kazanacaktım. 38 bin lira zarar ettim. Bankaya gidip de, bana dolar vermediler diyebilir mi kimse? Ama burada bakıyorsunuz, bu rakamlar açıklanır mı ya. Basiretli tüccar alır doları kenara koyar. Bu bir ticarettir. Biz hesapladık, 49 TIR yapıyor bu para. Bu ülke bizim ülkemiz. Başka gidecek bir yerimiz yok. İnsanlar ağzından çıkacak laflara dikkat etmeli. Nasıl verecek o parayı Cumhurbaşkanı? Ülkesini düşünmese bastırır parayı, gider Türkiye'yi borç batağına sokar verir o parayı. Emekliye de verir, herkese para dağıtır. Yıktınız ortalığı kapanma diye. Ama bu ülkenin de bir gerçeği var. Amerika 100 doları alıyor 2 sente mal ediyor."