Son hediyesini kokluyorum

Anneler Günü'nde kahraman şehitlerimizin koca yürekli anneleri SABAH'a konuştu.Cennet 9 yıl evinden ayrı yaşadı ama bir gün olsun Anneler Günü'mü, doğum günümü unutmadı. Gelemediği zamanlar hediyesini gönderirdi. Onsuz geçen her Anneler Günü, bayram bize zehir oldu. En son Anneler Günü'nde aldığı çantayı hâlâ saklıyorum, kıyıp kullanamıyorum.Anneler Günü'nde çıkarıp kokluyorum. Önümüz bayram. Biz her bayramda 'Cennet gelecek, biletini alalım, sevdiği yemekleri yapalım' diye telaş içinde olurduk. Şimdi bayramlarımız onsuz anlamsız. Yine de vatan sağ olsun. Vatansız hiçbir şey olmaz. Allah ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlardan korusun, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah ahirette bana Cennet'imle buluşmayı nasip etsin.RAHİME Bulut (FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis Fırat Bulut'un annesi): 3 oğlum var, Fırat en küçüğüydü, evimizin neşesiydi. "Fırat benim kızım yok ilerde kim bana bakacak" dediğimde ben ne güne duruyorum tabiî ki ben bakarım anneme" derdi. Anneler Günü'nde hep arar hediyemi alırdı. Küçükken okula gittiği dönemler parası yokken komşunun bahçesinden izin alıp çiçek toplayıp utanarak getirirdi. Çok düşünceli bir çocuktu. Diğer oğullarımdan farklıydı, onlar hatırlamaz Fırat da asla unutmazdı. Fırat'ım olmadan 5. Anneler Günü'm. Bu acının tarifi yok. Bizim için özel günler, bayramlar gözyaşı demek. Torunum 'Siz nasıl dede ninesiniz bayramda ağlanır mı' diyor. Biz evladımızı vatana armağan ettik. Allah cennette kavuşmayı nasip etsin.Anneler Günü sabahı arayıp 'AnnecimAnneler Günü'n kutlu olsun' deyişiniçok özledim. Onsuz 4. Anneler Günü'm.Şehitliği çok istiyordu, Rabbim ona bumertebeyi nasip etti çok şükür. Rabbimbizi de oğluma komşu eylesin. Tek tesellimizoğlumun emaneti olan torunumuzukoklayarak hasret gidermek.