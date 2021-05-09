Sözcü, Cumhuriyet, Birgün! İşte CHP yandaşı medyanın yalanları

Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin gerçek dışı haberleri yapılan açıklamalarla ortaya çıkıyor. Geçen hafta Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin yaptığı yalan haberlerin neler olduğunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP yandaşı medyanın yalanlarının neler olduğunu gösteren bir dizi paylaşımda bulunan Dağ, "Muhalefetin hep bir ağızdan istikrar gösterdiği tek konu: Yalan. Bu haftanın yalanları" ifadelerini kullandı. İşte geçen hafta haberleştirilen ama yalan olduğu ortaya çıkan altı yalan:
1: INDEPENDENT TÜRKÇE VE CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN '1 LİRALIK YARDIM" YALANI
Independent Türkçe, "İstanbul'da bir kaymakamlığın bir ilçe sakinine ödediği gıda yardımı 1 TL" başlıklı gerçeği yansıtmayan bir habere imza atmıştı. Independent Türkçe'nin haberinde İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın muhtaç ailelere sosyal yardımlaşma programına kapsamında yardımlar verildiği ve önceki gün "2021 gıda yardımı" adı altında 1 lira yardım yapıldığı belirtilmişti. Cumhuriyet Gazetesi de "İstanbul'da 1 liralık gıda yardımı" başlığıyla gerçek dışı haberi internet sitesinde yayınlamıştı.
"1 TL'LİK YARDIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, "İstanbul'da 1 liralık gıda yardımı" yapıldığına yönelik haberleri yalanlamıştı. Çataklı yaptığı açıklamada, 1 liralık bir yardımın söz konusu olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. Bu tür konuların istismar edilmesi yalnız bizi değil, insanlığı da incitir. Burada yapılan, bedelsiz temin edilen gıda gibi ayni yardımların muhasebeleştirilebilmesi için iz bedeli düşülmesi işlemidir. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik" ifadelerini kullanmıştı.
2: 4 LİRA 63 KURUŞ YATIRILDIĞI YALANI
Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı'nın "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanı sosyal medyadan paylaşılmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan dekontu paylaşmış, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim; gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü Gazetesi, bu açıklama yapıldığı halde, "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek" başlığıyla bu yalanı manşetine taşımıştı. Sözcü'nün haberinde, Aydın Kuşadası'ndaki restoranı için devlete 'Ciro kaybı desteği' başvurusu yapan Cem Emre Akıncı isimli esnafın banka hesabına, 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattı" denilerek şahsın dekont paylaşılmıştı. Ancak bu dekontun gerçeği yansıtmadığı, yatan paranın 3000+4.63 TL olduğu ortaya çıkmıştı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sözcü'yü de yalanlamıştı. Muş, "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
3: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORUÇ TUTMUYOR YALANI
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandığı anların fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oruç tutmadığını iddia etmişti.
Çıray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz. Sebebi sağlıktır, zorlanmadır. Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur. Lâiklik de bunu gerektirir. Eleştirilecek olan samimiyetsizliktir" ifadelerini kullanmıştı.
Çıray, 40 dakika sonra resmi Twitter hesabından "Düzeltiyorum. Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş" ifadelerini kullanarak kendisini yalanlamıştı.
4: İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILDI YALANI
İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi sonra ise Birgün Gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldığını iddia etmişlerdi. Gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmadığı yönünde açıklama yapmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.
5: CİMER'E BEN ŞİKÂYET ETTİM YALANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldığı iddiaları yalanlanmıştı. Ancak Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikâyet eden kişi olduğu iddia edilmişti. Akçekaya açıklamasında, şikâyeti kendisinin yaptığını belirtmişti.
İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Sözcü Gazetesi'nin haberini paylaşarak, Ufuk Akçekaya'yı yalanlamıştı. Başar, "Burada adı geçen kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.
6: BOĞAZ'DAN İFTAR YAYININA 1 MİLYON VERİLECEĞİ YALANI
Sözcü Gazetesi "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı manşet haberine bugün yer vermişti. Haberin içeriğinde, "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" denilmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sözcü'nün manşeti sonrasında bir açıklama yayınlayarak "Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekân, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" ifadelerine yer vermişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Danışmanı Burak Orhan da sosyal medya hesabından Sözcü Gazetesi'ni yalanlamış, "Sözcü Gazetesi maalesef yalan haber üretim merkezi. Defalarca yalan haberleri nedeniyle yalanladığımız gazetenin son yalanı da masa başı yalanı. Bu masabaşı yalan haberle ilgili Başkanlığımız hukuki yollara başvuracaktır" demişti.
Birgün Gazetesi de Sözcü Gazetesi'nin "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı yalan haberini daha ileri götürerek tekne süperlüsk yat olarak gösterilmiş, fotoğrafta bir siteden alınmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Birgün ve Sözcü'ye tepki göstererek haberleri tekrar yalanlayarak, "Tekne yalanlarına devam Sözcü 35 bin liraya tekne kiralandı dediği yalanı Birgün Gazetesi daha da ileri götürmüş. Ücret ödenmeyen tekne Birgün'de süperlüks trilyonluk yat olmuş Tele1 den de kruvaziyer haberi bekliyorum. Yalan at izi kalsın. Tek dertleri bu. Diyanetin kiraladığı iftirası atılan yat fotoğrafı http://superyatchs.com sitesinden alınma İlginçtir intihal fotonun üzerinde yabancı ülke bayrağı var. 24 Temmuz'daki kılıçlı hutbenin yan etkisi bunlar Yalanınız batsın" ifadelerini kullanmıştı.