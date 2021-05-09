Sözcü, Cumhuriyet, Birgün! İşte CHP yandaşı medyanın yalanları

6: BOĞAZ'DAN İFTAR YAYININA 1 MİLYON VERİLECEĞİ YALANI

Sözcü Gazetesi "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı manşet haberine bugün yer vermişti. Haberin içeriğinde, "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" denilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sözcü'nün manşeti sonrasında bir açıklama yayınlayarak "Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekân, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" ifadelerine yer vermişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Danışmanı Burak Orhan da sosyal medya hesabından Sözcü Gazetesi'ni yalanlamış, "Sözcü Gazetesi maalesef yalan haber üretim merkezi. Defalarca yalan haberleri nedeniyle yalanladığımız gazetenin son yalanı da masa başı yalanı. Bu masabaşı yalan haberle ilgili Başkanlığımız hukuki yollara başvuracaktır" demişti.

Birgün Gazetesi de Sözcü Gazetesi'nin "Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti: İsraf günah değil mi?" başlıklı yalan haberini daha ileri götürerek tekne süperlüsk yat olarak gösterilmiş, fotoğrafta bir siteden alınmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Birgün ve Sözcü'ye tepki göstererek haberleri tekrar yalanlayarak, "Tekne yalanlarına devam Sözcü 35 bin liraya tekne kiralandı dediği yalanı Birgün Gazetesi daha da ileri götürmüş. Ücret ödenmeyen tekne Birgün'de süperlüks trilyonluk yat olmuş Tele1 den de kruvaziyer haberi bekliyorum. Yalan at izi kalsın. Tek dertleri bu. Diyanetin kiraladığı iftirası atılan yat fotoğrafı http://superyatchs.com sitesinden alınma İlginçtir intihal fotonun üzerinde yabancı ülke bayrağı var. 24 Temmuz'daki kılıçlı hutbenin yan etkisi bunlar Yalanınız batsın" ifadelerini kullanmıştı.