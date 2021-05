Tedbirler sayesinde vaka ve vefatlarda düşüş var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle en uzun iftar sofrası" programına, İstanbul Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden video konferans aracılığıyla bağlandı. Gençlere hitap eden Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakârlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır.Dünya 5'ten büyüktür. Nerede? BM Genel Kurulu'nda. Bunu bugün söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. BM'de daimi üye sayılarının tamamı, hepsi 20 tane. Burada bütün ülkeler daimi ülke olabilmeli. Bunu gittiğimiz her ülkeye anlatıyoruz.(TRANSKRİPT BELGESİ) Konuyu Yükseköğretim Kurumu'muzla görüşerek çözümü konusunda gereken talimatları verdik. Yükseköğretim Kurumu'muz da hazırlıklarını tamamladı. Şimdi sizlere bu müjdeyi ekrandan duyurmak istiyorum. Artık gençlerimiz transkript belgelerini, tam da sizin istediğiniz şekilde, istedikleri yerden, çift dilli olarak, herhangi bir ücret ödemeden ve hızlı bir şekilde alabilecekler.(Tam Kasımpaşalılı sözüyle ilgili) Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı bir lütuf olarak görüyorum. Birileri Kasımpaşalı deyimini kabadayılıkla örtüştürmeye çalışsa da bana göre Kasımpaşalılığın en önemli özelliği insan ve kültür zenginliğidir. Böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük faydalarını gördüm. En azından o aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir zaman namertlerin karşısında baş eğmedim. Mert olmaktan asla taviz vermedim. Hep dik durduk, dikleşmedik. Kasımpaşa'nın bütün o geçmişteki büyüklerime, irfan idrak sahibi büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum.Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye, onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, öncü oldu. Sizlere müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki devraldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız.Bizim de millet olarak geçmişimizden ilham alarak aynı hatalara düşmememiz gerekiyor. Yaşı 35, 40'ın üzerinde olanlar için eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin kıyaslamasını yapmak nispeten daha kolay. Unutmayın, yapmak zor, yıkmak kolaydır. Siz yıkanlardan değil yapanlardan olacaksınız. Bilgisayarınızla, hedefleri kolaylaştıracaksınız.Kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına gençler destek vermeli. Yalan ve yanlış haberlerle moral bozmak isteyenlere fırsat tanımayın. Şartlar ne olursa olsun kendinizi geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam edin. Sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sadece ilim değil, irfan ve hikmet sahibi olmanızı da istiyorum.BAŞKAN Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz.Her şeyden önce Adalar'daki atların bir canlıya yakışmayacak şartlarda çalıştırılması ve muhafazası uzunca bir süredir bizim de gündemimizdeydi. Bu konuda eski büyükşehir belediye başkanımız rahmetli Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal çeşitli çalışmalar yapmışlardı ancak bu hazırlıklar uygulanamadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişti.Ardından da hâlâ ne olduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapılamadığı müessif hadise yaşandı. Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneği. Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? O hayvanı seveceksin ve onların bu ıstıraptan kurtulması için ne gerekiyorsa yapacaksın. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır.