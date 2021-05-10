Ankara Büyükşehir Belediyesi, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi! "Bu kadar mı düştünüz?"

Terör devleti İsrail'in polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİĞİ'NE TEŞEKKÜR BELGESİ
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırılarına sessiz kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA da, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi.
BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Sayın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.
"YAVAŞ, MESCİD-İ AKSA'YI KAN GÖLNE ÇEVİREN İSRAİL BÜYÜKELÇİLIĞİ'NDEN YARDIM KABUL ETMİŞ!"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz: "Çin Büyükelçiliği'nin önüne şov yapmak için iş makinesi gönderen Mansur Yavaş, Mescid-i Aksa'yı kan gölne çeviren İsrail Büyükelçiliği'nden üç gün önce yardım kabul etmiş! Yazıklar olsun! Bu kadar mı düştünüz?"
"BU UTANMAZLIĞA ALET OLARAK MİLLETİN ONUR VE VİCDANINI YARALAYANLARA YAZIKLAR OLSUN"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Mübarek Ramazanda bile zulmüne devam eden İsrail Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kampanyaya destek olarak güya döktüğü kanı ve zalimliğini maskeliyor. Bu utanmazlığa alet olarak milletin onur ve vicdanını yaralayanlara yazıklar olsun!
"NEDEN BİRİLERİNE SESİNİN ÇIKMADIĞINI ANLADIK. ADAY OLABİLMEK İÇİN PES"
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Yılmazer: "Bay Mansur Yavaş, İsrail ile ilişkini not ediyoruz! Mescid-i Aksa'da zulüm yapan İsrail'in Büyükelçiliği ile bu ilişkinin milletimiz nazarında açtığı yara unutulmayacak! Bu tutumunla yerini belli etmiş oldun. Neden birilerine sesinin çıkmadığını anladık. Aday olabilmek için pes!"
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek: "Filistin'de Kudüs'de Müslümanları bu mübarek ayda şehit et sonra da sembolik olarak 500 peket iftariyelik dağıt. Bu dalga geçme programına da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş da ortak olsun. Çok yazık çok."
AK Parti Ankara İl GK Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Tamar: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve Ankaralı vatandaşın katil İsrail'in 500 iftar yemeğine ihtiyacı mı var Mansur Yavaş? Bu toprakların değerlerinden çok uzak olan bir zihniyetin basiretsiz yöneticileri adına utandık."
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Alperen Keskin: "Bu mübarek günlerde Müslüman kardeşlerimize saldıran elleri kanlı teröristlerin yemeğini de bu millete dağıttınız ya yazıklar olsun"
AK Parti Pursaklar İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Yılmazoğlu: "Sayın Mansur Yavaş hizmet yapmıyorsun anladık da, Müslüman mahallesinde salyangoz bari satma"
AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Boroğlu: "Bugün Kudüs'te yaşanan zulüm hepimizin sınav kağıdı iken İsrail Büyükelçiliği'nden alınan Ramazan yardım kolileri hangi akla vicdana sığar Mansur Yavaş? Ve bunun haberini yapmak? Akıl alır gibi değil.."
AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çetin: "CHP yönetimleri demek ki sadece PKK değil nerede bir terörist varsa onunla omuz omuza imiş."
AK Parti Çankaya Kadın Kolları Başkanı Nevruz Elmadağ: "Yazıklar olsun, eli kanlı teröristlerin parası ile Müslümanlara iftar mı? Hem de kim alet oldu buna Ankara Büyükşehir Belediyesi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun Manusr Yavaş"
AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Salih Türkyılmaz: "Hiçbir şekilde kabul edilemez bir ortaklık. Biz İsrail'i kınarken, ABB'nin de kınanacak davranışlar sergilemesi başkentimize yakışmaz"
AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Avukat Özge Girgin: "Mübarek günlerde Kudüs'te Müslüman kardeşlerimizin gördüğü zulümler karşısında bu nasıl bir vicdan yoksunluğu? Yazıklar olsun."
AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Erhan Koçyiğit: "Ankara Belediyesi halt etmiş. İhtiyaç sahibi de olsalar eğer İsrail'den geldiğini bilseler yemezlerdi o yemekleri. Elinizin kanını sağa sola bulaştırmayın. Yazıklar olsun"
AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Hacı Özbek: "Yazıklar olsun sizlere..."
MHP Başakşehir İlçe Başkanı Fatih Keleşoğlu: "Kahpesiniz, hainsiniz, aşağılık bir projesiniz"
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KAMPANYASINA DESTEK OLMANIN GURURUNU BİZ DE YAŞADIK"
İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. Ramazan" ifadeleri kullandı.