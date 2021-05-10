Ankara Büyükşehir Belediyesi, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi! "Bu kadar mı düştünüz?"

"BU UTANMAZLIĞA ALET OLARAK MİLLETİN ONUR VE VİCDANINI YARALAYANLARA YAZIKLAR OLSUN"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Mübarek Ramazanda bile zulmüne devam eden İsrail Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kampanyaya destek olarak güya döktüğü kanı ve zalimliğini maskeliyor. Bu utanmazlığa alet olarak milletin onur ve vicdanını yaralayanlara yazıklar olsun!

"NEDEN BİRİLERİNE SESİNİN ÇIKMADIĞINI ANLADIK. ADAY OLABİLMEK İÇİN PES"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Yılmazer: "Bay Mansur Yavaş, İsrail ile ilişkini not ediyoruz! Mescid-i Aksa'da zulüm yapan İsrail'in Büyükelçiliği ile bu ilişkinin milletimiz nazarında açtığı yara unutulmayacak! Bu tutumunla yerini belli etmiş oldun. Neden birilerine sesinin çıkmadığını anladık. Aday olabilmek için pes!"