Atlarla fotoğrafını sildi

BU arada CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İBB'nin satın aldığı 978 atın Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü öğrenildi. Akpolat'ın, 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından atlarla birlikte çektirdiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.İBB'nin satın almasının ardından 978 attan 224'ünün öldüğü açıklanırken, bu atların ölümünde Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün sorumluluğunun olup olmadığı ise araştırılıyor.