Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Doğu’da Kahrolsun İsrail sesleri
Giriş Tarihi: 11.5.2021 01:51

Doğu’da Kahrolsun sesleri

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
İBRAHİM GÜRLER
Doğu’da Kahrolsun İsrail sesleri

Mescid-i Aksa’ya saldıran , Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Doğu Anadolu Bölgesinde binlerce vatandaş kent merkezlerinde araçlarıyla gösterilerine katıldı. Gösterilerde emniyet ekipleri de pandemi uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesinde vatandaşlar, oluşturdukları araç konvoyları ile İsrail'in işgal ettiği Mescid-i Aksa için araç konvoyu yaptı. Binlere vatandaşın katıldığı protesto gösterilerinde emniyet güçleri kalabalıklara pandemi hatırlatması yaptı.

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ OKUDU

Erzurum'da 500 araçlık konvoy, Aziziye ilçesindne başlayarak kent merkezine kadar devam etti. Erzincan'da da vatandaşlar şehir merkezinde oluşturdukları konvoylarla sloganlar attı. Ağrı, Iğdır,Kars ve Ardahan'da da gerçekleşen protestolarda, sivil toplum kuruluşları ortak basın bildirisi okudu.

ÇAĞRI YAPILDI

Okunan bildiride İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırıların bir an önce son bulması için otoritelerin bir an önce devreye girmesi talep edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu’da Kahrolsun İsrail sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA