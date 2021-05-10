Doğu’da Kahrolsun İsrail sesleri

Doğu Anadolu Bölgesinde vatandaşlar, oluşturdukları araç konvoyları ile İsrail'in işgal ettiği Mescid-i Aksa için araç konvoyu yaptı. Binlere vatandaşın katıldığı protesto gösterilerinde emniyet güçleri kalabalıklara pandemi hatırlatması yaptı.