Doğu’da Kahrolsun İsrail sesleri

Doğu Anadolu Bölgesinde vatandaşlar, oluşturdukları araç konvoyları ile İsrail'in işgal ettiği Mescid-i Aksa için araç konvoyu yaptı. Binlere vatandaşın katıldığı protesto gösterilerinde emniyet güçleri kalabalıklara pandemi hatırlatması yaptı.
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ OKUDU
Erzurum'da 500 araçlık konvoy, Aziziye ilçesindne başlayarak kent merkezine kadar devam etti. Erzincan'da da vatandaşlar şehir merkezinde oluşturdukları konvoylarla sloganlar attı. Ağrı, Iğdır,Kars ve Ardahan'da da gerçekleşen protestolarda, sivil toplum kuruluşları ortak basın bildirisi okudu.
ÇAĞRI YAPILDI
Okunan bildiride İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırıların bir an önce son bulması için otoritelerin bir an önce devreye girmesi talep edildi.