İBB, Adalar’daki atların bakım ve sahiplendirme işlerini yapmamış!

"CHP İLÇE BAŞKANINA BU İŞ HAVALE EDİLMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Pekin, "Burada ise bu konuda herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok. Bir örnek vermek gerekirse, Adalar ilçesinde tapu satışlarını yapma yetkisini AK Parti ilçe başkanına bırakmak gibi bir şey. Olacak iş değil. Yaşanan süreci hep beraber gördük. Bütün bir sene bırakın Adalıları, hayvan hakları derneklerinin yetkililerinin ahırlara girip durum hakkında bilgi edinmesi dahi CHP ilçe başkanının talimatı var denilerek engellendi. Atları sahiplenen diye açıklanan kişilerin, savcılıklara, 'Biz CHP ilçe başkanı ile muhatap olduk' diye beyanda bulunduklarına dair bilgiler geliyor. Bence burada hesap sorulması gerekenler, bu işi kamu kurumu yetkisinden alarak, yasal olarak CHP ilçe başkanı sıfatından başka bir yetkisi ve görevi olmayan bir kişiye havale edenlerdir." dedi.