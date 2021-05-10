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Giriş Tarihi: 10.5.2021 23:11 Son Güncelleme: 10.5.2021 23:20

Başkonsolosluğu önünde İsrail terörüne

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail terörüne protesto

’in Mescid-i Aksa’da uyguladığı teröre tepki göstermek amacıyla yüzlerce vatandaş İsrail’in Başkonsolosluğu önünde toplanarak yaşananları etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırmasıyla başlayan ve son olarak düzenlediği hava saldırısı sonucunda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında yüzlerce kişi İsrail terörünü protesto etmek amacıyla meydanlara çıktı. Beşiktaş'a bulunan İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar İsrail terörünü protesto etti.

DUA ETTİLER

Grupta bulunanlar Türk ve Filistin bayrağı taşırken İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler için dua etti. Sık sık tekbir getiren ve slogan atan vatandaşlar, Filistin halkının yanında olduğu gösterdi. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere içinde yüzlerce kişinin yer aldığı grubun konsolosluk önündeki protestoları sürüyor.

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İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail terörüne protesto
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