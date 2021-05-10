İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail terörüne protesto

DUA ETTİLER

Grupta bulunanlar Türk ve Filistin bayrağı taşırken İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler için dua etti. Sık sık tekbir getiren ve slogan atan vatandaşlar, Filistin halkının yanında olduğu gösterdi. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere içinde yüzlerce kişinin yer aldığı grubun konsolosluk önündeki protestoları sürüyor.