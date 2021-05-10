İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail terörüne protesto

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırmasıyla başlayan ve son olarak düzenlediği hava saldırısı sonucunda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında yüzlerce kişi İsrail terörünü protesto etmek amacıyla meydanlara çıktı. Beşiktaş'a bulunan İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar İsrail terörünü protesto etti.
DUA ETTİLER
Grupta bulunanlar Türk ve Filistin bayrağı taşırken İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler için dua etti. Sık sık tekbir getiren ve slogan atan vatandaşlar, Filistin halkının yanında olduğu gösterdi. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere içinde yüzlerce kişinin yer aldığı grubun konsolosluk önündeki protestoları sürüyor.