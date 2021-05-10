İsrail’e İstanbul’da lanet yağdı

İsrail'in Filistinlilere uyguludağı insanlık dışı saldırılara, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protesto gösterileri ile tepki verildi. Birçok yerde olduğu gibi İstanbul'da da vatandaşlar sokaklara döküldü.
İSRAİL'E LANET YAĞDIRDILAR
İsrail in Mescid' i Aksa ve Gazze yaptığı katlimı protesto etmek için binlerce gösterici İsrail'in Levent'teki konsolosluğu önünde toplandı. Bayraklar açıp İsrail'in katliamına lanet okuyan göstericiler gecenin ilerleyen saatlerine kadar seslerini duyurmak için hep bir ağızdan protestolarına devam ettiler.
Göstericiler İsrail'e lanet yağdırdı.