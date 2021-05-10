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Giriş Tarihi: 11.5.2021 00:37 Son Güncelleme: 11.5.2021 00:38

’e ’da lanet yağdı

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL
İsrail’e İstanbul’da lanet yağdı

in Mescid’ i Aksa ve Gazze yaptığı katlimı protesto etmek için binlerce gösterici İsrail'in Levent’teki konsolosluğu önünde toplandı.

İsrail'in Filistinlilere uyguludağı insanlık dışı saldırılara, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan protesto gösterileri ile tepki verildi. Birçok yerde olduğu gibi İstanbul'da da vatandaşlar sokaklara döküldü.

İSRAİL'E LANET YAĞDIRDILAR

İsrail in Mescid' i Aksa ve Gazze yaptığı katlimı protesto etmek için binlerce gösterici İsrail'in Levent'teki konsolosluğu önünde toplandı. Bayraklar açıp İsrail'in katliamına lanet okuyan göstericiler gecenin ilerleyen saatlerine kadar seslerini duyurmak için hep bir ağızdan protestolarına devam ettiler.

Göstericiler İsrail'e lanet yağdırdı.

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İsrail’e İstanbul’da lanet yağdı
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