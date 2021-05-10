İsrail’in ilk kıble Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları protesto edildi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine tepkiler sürüyor.
"AVRUPA DEĞİL, İSLAM BİRLİĞİ"
Kırıkkale'de de çeşitli sivil toplum kuruluşu mensupları kentte farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Kalabalık grup, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak "Ordu Kudüs'e", "Avrupa değil İslam birliği", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı. Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından basın açıklaması düzenlendi.
"DİRENEN YİĞİTLERİN SESİ OLACAĞIZ"
Burada grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Başkanı Yasin Pekuz, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki; başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemi oluşturduğu bu kirli düzeni görmezden gelenler terörist İsrail'in kanlı siyasetinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, bizde burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Bu küresel kirli düzene karşı bizde buralarda direneceğiz" dedi.
Basın açıklamasının ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar ile konvoy düzenlendi. Polis ekiplerinin de önlem aldığı konvoya katılan vatandaşlar, güzergahın ardından ayrılarak evlerine döndü.