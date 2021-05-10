İsrail’in ilk kıble Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları protesto edildi

"DİRENEN YİĞİTLERİN SESİ OLACAĞIZ"

Burada grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Başkanı Yasin Pekuz, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki; başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemi oluşturduğu bu kirli düzeni görmezden gelenler terörist İsrail'in kanlı siyasetinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, bizde burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Bu küresel kirli düzene karşı bizde buralarda direneceğiz" dedi.