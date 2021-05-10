Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 11.5.2021 00:16 Son Güncelleme: 11.5.2021 00:16

Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü

- yolu üzerinde bulunan bir petrolde bir tanker yakıt aktarımı yaparken çıkan yangında 2 araç yandı. Faciaya ramak kala yangın kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir Petrol'de yaşandı. İddiaya göre bir yakıt tankeri yakıt aktarımı yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın esnasında petrolde bulunan 2 araca sıçradı. Araçlar alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

PATLAMA OLMADAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sürücüler yangına müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa sürede büyüdü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Herhangi bir patlama yaşanmadan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA