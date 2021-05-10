Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir Petrol'de yaşandı. İddiaya göre bir yakıt tankeri yakıt aktarımı yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın esnasında petrolde bulunan 2 araca sıçradı. Araçlar alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
PATLAMA OLMADAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sürücüler yangına müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa sürede büyüdü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Herhangi bir patlama yaşanmadan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.