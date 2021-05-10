Petrol istasyonunda yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı! Faciadan dönüldü

PATLAMA OLMADAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sürücüler yangına müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa sürede büyüdü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Herhangi bir patlama yaşanmadan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.