Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması: 10 Mayıs itibarıyla...

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma uygulaması ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, kuralara büyük uyum gösterildiği bildirildi. Öte yandan 3 Mayıs ile 10 Mayıs arasında kuralara uymayan 79 bin 186 kişiye adli ve idari ceza uygulandığı duyuruldu.

TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Kapanma" uygulamasına geçilmiştir. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır.

79 BİN 186 KİŞİYE CEZA

Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.