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Giriş Tarihi: 10.5.2021 15:18 Son Güncelleme: 10.5.2021 15:39

: Can dostlarımız hepimize emanet

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ali Yerlikaya: Can dostlarımız hepimize emanet

’da tam kapanma döneminde sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı. İstanbul Valiliği ve ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan kedi ve köpek maması ile kuş yemlerinin dağıtımına devam edildi. İstanbul Valisi da İstanbul’un çeşitli noktalarında “can dostlarımız” dediği sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımı gerçekleştirdi.

İstanbul'da tam kapanma döneminde sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı. İstanbul Valiliği ve ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan kedi ve köpek maması ile kuş yemlerinin dağıtımına devam edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'un çeşitli noktalarında "can dostlarımız" dediği sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımı gerçekleştirdi.



Vali Yerlikaya, tam kapanma sürecinde can dostlarının unutulmadığını belirterek; "Onların beslenmeleri için İBB ve ilçe belediyelerimiz 165 ton kedi, 495 ton köpek maması hazırladı.

Biz de Valilik olarak 10 ton mama desteği veriyoruz. Sokak hayvanları aç susuz kalmasın diye süreci yakından takip ediyoruz" dedi.



Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar bizim sokakta yaşayan sevimli dostlarımız. Tam kapanma döneminde mama kapları boş kalmasın, yemleri eksik olmasın. Can dostlarımız hepimize emanet."

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Ali Yerlikaya: Can dostlarımız hepimize emanet
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