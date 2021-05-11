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Giriş Tarihi: 12.5.2021 00:10 Son Güncelleme: 12.5.2021 00:10

5 bin kişi terörünü etti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
5 bin kişi İsrail terörünü protesto etti

’in Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi İsrail’in Filistinlilere uyguladığı terörü etti. Öte yandan Türk ve Bayrakları konsolosluk binasına yansıtıldı.

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldıran İsrail'in uyguladığı devlet terörü Beşiktaş'ta bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi tarafından protesto edildi.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI

Yaya ve araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar sık sık İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in uyguladığı şiddete tepki gösterirken Filistin halkına destek mesajı gönderdi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Bölgede oluşan kalabalık nedeniyle polis ekipleri İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Protestoya araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

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5 bin kişi İsrail terörünü protesto etti
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