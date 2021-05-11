5 bin kişi İsrail terörünü protesto etti

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldıran İsrail'in uyguladığı devlet terörü Beşiktaş'ta bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi tarafından protesto edildi.
FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI
Yaya ve araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar sık sık İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in uyguladığı şiddete tepki gösterirken Filistin halkına destek mesajı gönderdi.
POLİS ÖNLEM ALDI
Bölgede oluşan kalabalık nedeniyle polis ekipleri İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.