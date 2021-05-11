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Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:29

Aranan dolandırıcılar yakalandı! 25 yıl hapisle aranıyordu

ABBAS ÇAKAR
Aranan dolandırıcılar yakalandı! 25 yıl hapisle aranıyordu

İşlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.K ve benzer suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K ASAYİŞ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçesinde yakalandı.

İşlemiş olduğu dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve hırsızlık suçlarından, tutuksuz olarak yargılandığı mahkeme tarafından 25 yıl 2 ay hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırılan Ş.K(59) ile benzer suçlardan hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası verilen O.K(35)'nin bu cezalarının bir üst mahkeme tarafından onanması üzerine, her iki zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Aranan şahıslar Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Ekipleri tarafından Gölcük'te tespit edilen adreslerinde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aranan dolandırıcılar yakalandı! 25 yıl hapisle aranıyordu
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