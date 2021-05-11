Bir anda normalleşmek, ilk iki dalgadaki gibi hızlı vaka artışı getirir

Sultan2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Muhammed Keskin, tam kapanma sonrası normalleşmede ölçünün kaçmaması gerektiğine işaret ederek SABAH'a pandemiyle mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.İlk iki dalgada da gördüğümüz üzere, azalan vaka sayısı normalleşme ile çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Tam kapanma sonrası da tedbirli olmalıyız. Elimizdeki tek koz ise aşılar. Tamamen normal ya da en azından açık alanların normalleştiği günlere kavuşmamız için ülke nüfusumuzun en az yüzde 70'inin aşılanmış olması gerekiyor. En azından yüzde 50'ye ulaşana kadar tedbirli bir biçimde yaşamaya devam etmeliyiz. Normalleşme sonrası en hızlı bulaş kaynakları ev içi ziyaretler, restoranlar, kafeler ve okullar. Biz biliyoruz ki, hastalık açık alanlarda değil daha çok kapalı alanlarda yayılıyor. Bu yüzden kalabalık gruplaşmalar olmadıkça, yaşlılar ve çocuklar da dahil herkesin açık havaya erişimi mümkün olmalı, sahilleri, yürüyüş yollarını ve parkları kullanabilmeliler.AVM'lerin açılması kısıtlı tutulmalı. Arkadaş buluşmaları kapalı değil açık alanlarda olmalı. Toplu ev ziyaretleri hâlâ en riskli aktivitelerden olduğu için kısıtlı tutulmalı. Kamu dairelerinde ve toplu taşımada çift maske takılmalı.