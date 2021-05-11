FETÖ’cü Asım Yıldırım, Alparslan Kuytul'la ilgili gerçeği gözler önüne serdi

Gaziantep'te bir camide, 'itikaf yapacağız' denilerek, Diyanet'in salgın tedbirleri kapsamında 'evde yapılabilir' denmesine rağmen bir provokasyon yapılmış, güvenlik güçlerinin müdahalesini gösteren görüntüleri kimi çevreler sosyal medyada yaymaya başlamıştı.

Bu görüntüler üzerinden tam kapanma sürecinde #ibadetimedokunma etiketi üzerinden yeni bir provokasyon devreye sokulmuştu. Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, "Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır" denilmişti.

CAMİ PROVOKASYONUNA FETÖ'CÜLER DE DESTEK VERDİ

Başta Emre Uslu olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları da bu provokasyona sosyal medyadan destek olmuşlardı. Cami provokasyonunu yapan kişilerin ise Furkan Vakfı mensupları olduğu ortaya çıkmış, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

FETÖ'CÜ ASIM YILDIRIM'IN YOUTUBE KANALI KONUK OLMUŞTU

Bu olay ardından Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un FETÖ mensubu Asım Yıldırım'ın Youtube kanalına beş ay önce konuk olması yeniden gündeme geldi, sosyal medyada bu görüntüler paylaşılmaya başlandı. FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın programına konuk olan Alparslan Kuytul'a program esnasında Yıldırım, "Şu an da Fetullah Gülen karşınızda olsaydı, Ona ne söylemek isterdiniz?" sorusunu yöneltti. Alparslan Kuytul ise, "Vallahi, bu işin, 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. Onun bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim" cevabını verdi.

FETÖ LİDERİ FETULLAH GÜLEN İLE KONUŞMAK İSTEDİKLERİNİ ANLATTI

Asım Yıldırım, "Bir gün sonra bir açıklaması oldu gördünüz mü onu?" diye sorunca Alparslan Kuytul şunları söyledi: "Yok onu ben görmedim. Darbe girişiminden hemen sonra ben onu görmedim. Bir de şunu söylemek isterdim. Türkiye'de eğer İslam'a hizmet etmek istiyorsak, Kur'an-i ve Peygamber-i bir hareket metodu izlemeliyiz. Peygamberlerin hareket metodu nasılsa bugün aynen onu tatbik etmeliyiz. Tevhidi öne çıkartmalıyız. Batıla batıl demeliyiz, hakka hak demeliyiz. Ekseriyetle Hakka Hak deniyor ama batıla batıl denilmiyor. Batıla batıl dersek karşıdakilerin kalbini kırarmışız gibi. Hâlbuki peygamberler batıla batıl dediler. Batıl batıl demezseniz batıl yıkılmaz. Biz sadece Hakka Hak diyelim batıla batıl demeyelim kalplerini kırmayalım bu doğru değil. Bu doğru olsaydı, Allah ve resulü batıla batıl demezdi. Bu konunu tekrardan hocalar düzeyinde ele alınmasını isterim"

"BU HAREKET METODUNA GÖRE CEMAATLERİN VE TARİKATLARIN ŞEKİLLENMESİ LAZIM. BEN BUNLARI KONUŞMAYI İSTERDİM."

Alparslan Kuytul, FETÖ lideri Fetulah Gülen ile neler konuşmak istediğini anlatmayı şöyle sürdürdü: "Hareket metodu nasıl olmalıdır? Bu yola çıkılıyor ama bu yolun kırmızı çizgileri belirlenmemiş. İşin başında belirlenmesi gerekir. Biz hangi meselelerde taviz vermeyeceğiz, hangi meselelerde dik duracağız, nerede müsamahakâr olacağız. Peygamberler Lailaheillahlah diyerek ortaya çıktılar, sosyalist bir hareket gibi ortaya çıkmadılar. Ya da milliyetçi bir hareket gibi ortaya çıkmadılar. Ateşimle mücadele için ortaya çıkmadılar. Peygamberler daima şirkle mücadele ettiler. Allah'ı kabul eden ama Allah'a ortak koşanlarla, Allah'ı kabul edip ama kullara itaat edenlerle, Allah'ı kabul edip Allah'a ibadet etmeyenlerle mücadele ettiler. Yeniden bu hareket metoduna göre şekillenmesi lazım bu cemaatlerin ve tarikatların şekillenmesi lazım. Ben bunları konuşmayı isterdim."

YILDIRIM: "FETULLAH GÜLEN LE O KADAR ÇOK BENZEYEN TARAFINIZ VAR Kİ"

Asım Yıldırım ise "Sizin söylediklerinizden yola çıkarak, az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum, Fetullah Gülen ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki, sizin yönteminizle onun yöntemi arasında bazı farklılıklar var. Aslında çok ortak noktanızın olduğunu bilmenizi isterim" sözlerini kullandı.