Gazze’de 9’u çocuk 20 şehit

İsrail bir yandan Mescid-i Aksa'daki saldırılarını sürdürürken, diğer taraftan Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla bomba yağdırıyor. Yine sivilleri hedef alan İsrail güçleri, 9'u çocuk 20 Filistinliyi şehit etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarda 65 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Gazze'deki direniş gruplarının Mescid-i Aksa'daki polislerin çekilmesi için verdiği sürenin dün 18.00'de dolmasının ardından, İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyuldu. Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi.İsrail'e saat 21.00'de de füze saldırıları düzenlendi. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Aşkelon'a roket fırlattığını duyurdu. İsrail vahşetini görmezden gelen ABD ise Filistinlileri suçladı. Pentagon Sözcüsü James Kirby, İsrail'e roket fırlatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail'e roket atılmasını kınayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da sivillerin katledilmesine değinmedi.