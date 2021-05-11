Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımını kaldırdı

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ZULÜM DÜZENİNE HİZMET EDİYOR"

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşımda bulundu. Altun, "Ortada bir zulüm düzeni var. Bu olay da gösteriyor ki sosyal medya platformları bu zulüm düzenine hizmet ediyor. Ne olursa olsun susmayacağız! Madem bu bir savaş; O zaman biz de İsrail'in zulümlerine, işgal ve katliamlarına karşı var gücümüzle savaşacağız. Allah bizimledir." ifadelerine yer verdi.