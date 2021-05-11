Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımını kaldırdı

Son Dakika Haberi... İsrail, Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılara dozunu artırarak devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e tepki sesleri yükselirken, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da duruma tepki gösterdi.
"İSRAİL: IRKÇI FAŞİST TERÖR DEVLETİ"
Dün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.
INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI
Bayraktar bu paylaşımını Instagram hesabından da paylaşırken, Instagram bu paylaşımı "Nefret söylemi" içerdiği için kaldırmış. Bayraktar konuyla ilgili olarak Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.
"FACEBOOK DA İYİ YÜZLÜ SANSÜR VE KARA PROPAGANDA ARAÇLARINDAN"
Yeni bir paylaşım daha yapan Bayraktar Facebook'da da durumun aynı olduğunu bildirdi. Bayraktar, "Facebook da bu iki yüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerine yer verdi.
"İNSAN HAKLARI DİYEN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" ifadelerine yer verdi.
KALIN: "IRKÇILIĞI, NEFRETİ VE ŞİDDETİ NASIL ESTETİZE ETTİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖRMÜŞ OLDUK"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Instagram'ın, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırmasını eleştirdi. İbrahim Kalın, "'Nefret söylemi'ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için Selçuk Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.
"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ZULÜM DÜZENİNE HİZMET EDİYOR"
Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşımda bulundu. Altun, "Ortada bir zulüm düzeni var. Bu olay da gösteriyor ki sosyal medya platformları bu zulüm düzenine hizmet ediyor. Ne olursa olsun susmayacağız! Madem bu bir savaş; O zaman biz de İsrail'in zulümlerine, işgal ve katliamlarına karşı var gücümüzle savaşacağız. Allah bizimledir." ifadelerine yer verdi.
"SOSYAL MEDYA NEFRETLE MÜCADELE EDENLERİ SANSÜRLÜYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek" dedi.