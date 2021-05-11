İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Iğdır'da protesto edildi

Atatürk caddesi Zübeyde Hanım bulvarında Memur-Sen öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında İsrail saldırısı kınadı.



Memur sen adına açıklamayı yapan başkan Erkan Çiğdem, konuşmasında şunları söyledi." Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez.Filistin, saldırı altında…Kudüs, kirli postallar altında eziliyor…Mesicid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında.Ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat.Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız.Utan dünya…Utan insanlık…

Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Coviti, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arzetmektedir.Fakat biz şunu da biliyoruz:Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir.

Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır.Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir.Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüste bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya,bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz.Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor…Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı.Yılmayacağız!Usanmayacağız!Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur.

Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz.Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir.Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz.Filistinde, teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte.Ne var ki, terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz.Biz biliyoruz ki;İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır.Evet, İsrail, korkularının esiridir.Ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur.Kimileri bu söylediklerimizi hamaset diyebilir…Fakat biz imanımızla buradayız, yüreğimizle buradayız ve tarih şuurumuzla buradayız.Tam da bu sebepten diyoruz ki, korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz.Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör."

Kalabalık sık sık "Kahrolsun İsrail" sloganı atarak tekbir getirdi.