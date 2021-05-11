Mansur Yavaş'a 'İsrail' tepkisi! “Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin."



"ANKARALILARA BU UTANCI YAŞATMASAYDINIZ KEŞKE.."

AK Parti Sincan İlçe Başkanı avukat Soner Arslanargun: "Mescid-i Aksa'nın düştüğü bu durumdan biz Müslümanlar yeterince utanç duyuyoruz bir de bu utancı yaşatmasaydınız keşke Ankaralı'lara Sayın Mansur Yavaş. ABB, Mansur Yavaş'ın 'Geçmişi de duruşu da bellidir' demiş. Geçmişini biliyoruz Sayın Yavaş şaşkınlığımız bugününe zaten. 'Makam uğruna bu kadar mı değişti' diyoruz. 'Aksa yanıyor' bir defa bile 'Kahrolsun' diyemez kadar mı değiştirdi? 'Zaten kör müydü yoksa şaşı mı kalktı?' diyoruz"



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ümitcan Uludağ: "ABB'nin iyiliğin başkenti diye başlattığı kampanyaya Kudüste Ramazan günü kan döken katil İsrail'in Büyükelçiliği de katılmış. 'İsrail'den iyilik çıkmaz' böyle biline Mansur Yavaş. Kimler kimlerle beraber"

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİĞİ'NE TEŞEKKÜR BELGESİ

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA da, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: "GURURUNU BİZ DE YAŞADIK"

İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. Ramazan" ifadeleri kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Sayın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.