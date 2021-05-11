Mansur Yavaş'a 'İsrail' tepkisi! “Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin."

İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek vermesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA'nın İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi tepkilere neden oldu.
SARIEROĞLU: "MANSUR YAVAŞ'I KINIYORUM"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu: "Mübarek Ramazan'da Mescid-i Aksa'yı kan gölüne çeviren, Filistin halkına zulmeden katil İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yardım kabul eden, üzerine bir de Teşekkür Belgesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve şirketi Belpa'yı, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kınıyorum. Yazık…"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: "Siyonist Terör Devleti İsrail, Mescidi Aksa'da Müslümanları katlediyor, kutsal mabedi yakıyor ve pis vücutları ile kirletiyor; CHP/İP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunların 'iftar yardımını' kabul edip reklamını yapıyor. Sizi Allah'a ve Müslüman Türk Milleti'ne havale ediyorum"
KÖSE: ACİLEN ALDIĞINIZ PARAYI İADE EDEREK TEŞEKKÜR PLAKETİNİZİ GERI ÇEKİN"
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: "Katil israil yıllardır yaptığı gibi bu gece de Müslümanları şehit etti. Bu sırada Sayın Mansur Yavaş ise israil büyükelçiliğine teşekkür etmekle meşgul. Yazıklar olsun. Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin."
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "İsrail Büyükelçiliği Ankara Büyükşehir Belediyesi iftar programına 500 paket destek vermiş. Bu kadar düştüğünüzü bilseydim Ağrı Belediyesi olarak size 1000 paket gönderecektim"
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Sayın Mansur Yavaş 500 iftar paketi için İsrail Büyükelçiliğinden aldığınız o paraların üzerinde Filistinli mazlumların kanı ve gözyaşı var. Siz o parayı iade edin, biz Esenler olarak Ankara'ya 500 değil, 5.000 iftar paketi yollamaya hazırız"
ÇETİN: "İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE VERDİĞİNİZ TEŞEKKÜR BELGESİNİ İPTAL EDİN"
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: "Sayın Mansur Yavaş her gün Müslüman çocukların kanını döken siyonist İsrail'in verdiği 500 iftar ve sahur paketini iade ederek, İsrail büyükelçiliğine verdiğiniz teşekkür belgesini iptal edin. Ankara halkının kanlı ellerden gelecek ekmeğe ihtiyacı yok."
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "İsrail Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir belediyesi iftar programına 500 paket destek olmuş... Bu kadar düştüğünüzden haberimiz olsaydı Kahramankazan olarak size 1000 paket gönderirdik! Bu utanç size yeter... Kim kimlerle beraber"
"ANKARALILARA BU UTANCI YAŞATMASAYDINIZ KEŞKE.."
AK Parti Sincan İlçe Başkanı avukat Soner Arslanargun: "Mescid-i Aksa'nın düştüğü bu durumdan biz Müslümanlar yeterince utanç duyuyoruz bir de bu utancı yaşatmasaydınız keşke Ankaralı'lara Sayın Mansur Yavaş. ABB, Mansur Yavaş'ın 'Geçmişi de duruşu da bellidir' demiş. Geçmişini biliyoruz Sayın Yavaş şaşkınlığımız bugününe zaten. 'Makam uğruna bu kadar mı değişti' diyoruz. 'Aksa yanıyor' bir defa bile 'Kahrolsun' diyemez kadar mı değiştirdi? 'Zaten kör müydü yoksa şaşı mı kalktı?' diyoruz"
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ümitcan Uludağ: "ABB'nin iyiliğin başkenti diye başlattığı kampanyaya Kudüste Ramazan günü kan döken katil İsrail'in Büyükelçiliği de katılmış. 'İsrail'den iyilik çıkmaz' böyle biline Mansur Yavaş. Kimler kimlerle beraber"
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİĞİ'NE TEŞEKKÜR BELGESİ
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA da, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: "GURURUNU BİZ DE YAŞADIK"
İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. Ramazan" ifadeleri kullandı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE TEŞEKKÜR
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Sayın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.