Ramazan ayının son günlerine girilirken 2021 Ramazan Bayramı tarihi bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve tatili kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, arefe hangi gün ve bayram tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Şeker Bayramı olarak da kabul edilen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü ne zaman konusu da Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;