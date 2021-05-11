Ramazan ayının son günlerine girilirken 2021 Ramazan Bayramı tarihi bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve tatili kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, arefe hangi gün ve bayram tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
Şeker Bayramı olarak da kabul edilen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü ne zaman konusu da Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN VE NE ZAMAN BAŞLIYOR/BİTİYOR?
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.