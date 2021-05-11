Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 11.5.2021 14:26

2021 ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi güne denk geliyor? kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Şeker Bayramı olarak da anılan 2021 için geri sayım sürüyor. bu yıl tam kapanmaya denk gelirken Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. Böylelikle, günlerdir merak konusu olan Arefe gün günü ne zaman ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi gün soruları netlik kazandı. Öte yandan, bayram tatili kaç gün olacak konusu da cevap buldu. İşte, Diyanet takvimi ile tarihleri ve arefe hangi gün, bayram ne zaman başlıyor, bitiyor ve tatili kaç gün sorularının cevapları

Ramazan ayının son günlerine girilirken 2021 Ramazan Bayramı tarihi bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve tatili kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, arefe hangi gün ve bayram tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Şeker Bayramı olarak da kabul edilen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü ne zaman konusu da Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN VE NE ZAMAN BAŞLIYOR/BİTİYOR?

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Üç gün sürecek olan 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor ve hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA