OTELLERE GİZLİ DENETÇİ

Edinilen son dakika bilgisine göre Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.



