2020 yılının ilk aylarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada salgın oluşmasına sebep olan covid-19 virüsüne ilişkin yurt ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de de etkilerini sürdüren pandeminin ülkemizdeki ilk vakasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika günlük korona tablosu ile kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. En son Türkiye corona virüs tablosunda yer alan Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısı, merak edilerek 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: 12 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU - BUGÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYILARI

12 Mayıs koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs tablosu verileri şöyle;