Son dakika haberi: Trabzon'da korkunç olay! '16 yıl şüpheyle yaşadık'

Akçaabat ilçesine bağlı Kurucam köyünde 2005 yılında ölü bulunan Fadime Balcı (74) cinayetinde jandarmanın yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili 63 kişinin DNA karşılaştırması yapıldı ancak o dönemde herhangi bir sonuç elde edilemedi. Faili meçhul olarak rafa kaldırılan dosya 16 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından raftan tekrar indirildi. Fadime Balcı'ya ait yeşil kart fotokopisi üzerinden elde edilen parmak izinin akrabası Hüray Balcı'nın (34) sağ el başparmak izi ile aynı olduğu tespit edildi. Ekiplerin oluşturduğu raporlar Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Parmak izi tespiti üzerine 1 ay önce yakalanan şüpheli Hüray Balcı'nın DNA örnekleri ile olay yerinden elde edilen DNA örnekleri uyuştu. Yaşlı kadının uzaktan akrabası olan katil zanlısı Hüray Balcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖYLÜ RAHAT NEFES ALDI

Olayın aydınlanmasından dolayı 16 yıl sonra rahat bir nefes alan Fadime Balcı'nın yakınları SABAH'a konuştu. Fadime Balcı'nın yeğeni Tekin Bakırcı (63), "16 yıl şüpheyle yaşadık. Şükürler olsun ki cinayetin faili bulundu.Derin bir nefes aldık. Halam yıllarca Almanya'da yaşamış oradan emekli olup Türkiye'ye dönmüştü. 3 yıl önce eşini kaybetmiş ve evde tek yaşıyordu.4 çocuğu Almanya'da yaşıyor. Katil Hüray halamın evine hırsızlık yapmak için gitmiş. Halamın birikimi olan altınlarını ve parasını almak için bıçaklayarak öldürmüş"dedi.