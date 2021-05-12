Babat Aşiret Lideri: "Arif Paşam yalnız değildir, millet yanındadır"

Babat aşiret lideri Hazım Babat Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hakkında son günlerde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Kendi aile üyelerinden yüzlerce şehidi olan Hazım Babat yaptığı açıklamada "Arif Paşam yalnız değildir, millet yanındadır" dedi.

Babat açıklamasında şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; namuslu, vatansever, cesur bir komutan, görevini feragat ve özveriyle ifa eden saygın bir şahsiyettir. Arif Paşa'yı karalama girişimleri terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Arif Paşam yalnız değildir, millet yanındadır. Arif Paşam 90'lı yıllardan beri zaman zaman ailelerini hiçe sayarak gönüllü olarak Güneydoğu'da PKK terör örgütü ile mücadele etmesine tanık olduk. Yüzlerce görevleri beraber yaptık cesur ve kahraman bir komutandır.





"FETÖ DARBESİNİN SEYRİNİ BOZAN İLK PAŞADIR"

Ayrıca 15 Temmuz'da Arif Paşamın televizyonda yaptığı konuşmalardan FETÖ terör örgütü darbesinin seyrini bozan İlk Paşamızdır. Kendi canınını ve Ailesinin canını hiçe sayarak televizyonda her babayiğit o konuşmayı yapamaz. Arif paşam doğu ve güneydoğunun aşağı yukarı her ilinde değerli,saygın,sevilen bir millet adamıdır. Kendini bilmezlerin Arif paşama çamur atması haddi değildir. Hepimiz Canımızla Arif Paşamızın yanındayız."