Ramazan Bayramı için saatler kalırken il il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet'in açıklamasında, bayram namazının camilerde kılınacağı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, evde bayram namazı kılınır mı sorusuna da açıklık getirdi. Bu noktada, evde bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve kılınması farz mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Diyanet tarafından evde ve camide bayram namazı kılınışı hakkında bilgi verildi. Bayram namazı kılınışı öncesinde niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"denir.

İşte, evde bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;