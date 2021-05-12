Ramazan Bayramı için saatler kalırken il il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet'in açıklamasında, bayram namazının camilerde kılınacağı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, evde bayram namazı kılınır mı sorusuna da açıklık getirdi. Bu noktada, evde bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve kılınması farz mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Diyanet tarafından evde ve camide bayram namazı kılınışı hakkında bilgi verildi. Bayram namazı kılınışı öncesinde niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"denir.
İşte, evde bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Ramazan ayının son sahurunda TRT1'e konuk olan Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını ifade ederek, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" dedi.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre; Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur. Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir. Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir. Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.