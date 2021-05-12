Çeşme’deki kaçak rezidans yıkılacak

İzmir'in turistik ilçelerinden Çeşme'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın 2018 yılında hem otel hem de konut imarı olan İnönü Mahallesindeki arsasına aldığı ruhsat ile yaptığı rezidansın uyuşmazlığı Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin dikkatiyle ortaya çıkmıştı.

'OTEL YAPACAĞIM' DEMİŞTİ

Çeşme Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda imar komisyonu üyeliği görevini yürüten Aybars Yıldırım 2018 yılında hem otel hem de konut imarı olan Çeşme İnönü Mahallesi, 5528 ada 4 parselde otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldı. Normal koşullarda 2 kat konut imarı bulunan alana turizm imarından yararlanarak 6 kat yapma izni alan Aybars Yıldırım, inşaat bitince burasını 29 ayrı bölümden oluşan apartmana çevirdi. Ardından da daireleri satışa çıkardı.

ŞİKAYET ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Aybars Yıldırım'ın imar usulsüzlüğü, 3 yıldır arsasına ev yapmak için belediyeden inşaat ruhsatı almaya çalışan bir vatandaşın, Ekinoks Çevre ve Kültür Derneğine yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Dernek, vatandaşın şikayetini başta CİMER olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirdi.

MÜHÜRLENDİ, YIKIM KARARI VERİLDİ

Ardından da Çeşme Belediyesi iki dönemdir imar komisyonu üyeliği yapan Aybars ve eşi Evil Yıldırım'ın, İnönü Mahallesindeki apartmana dönüştürdüğü yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununa muhalefetten işlem başlattı.

Mühürlenen yapı hakkında Belediye Encümenince yıkım kararı alındı. Yıldırım'a kaçak yapı yapmaktan 25 bin lira para cezası kesilirken Çeşme Cumhuriyet Savcılığına da 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmaktan' suç duyurusunda bulunuldu.

Yıldırım o süreçte gelen baskılar üzerine 2 dönemdir yürüttüğü imar komisyonu üyeliğinden de istifa etmek zorunda kaldı.

18 AY GEÇTİ

Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş'ın bilgi edinme yasası kapsamında CİMER'e yaptığı başvuru ve şikayet doğrultusunda Çeşme Belediyesi, kaçak rezidansın yıkımına ancak 18 ay sonra karar vererek iş takvimine aldı.

Belediye yıkım işleminin 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Beldiye, ayrıca Aybars Yıldırım'ın kaçak rezidans için imar barışından yararlanarak aldığı yapı kayıt belgesinin de iptal edildiğini de açıkladı.

2 YILDIR TAKİP EDİYORUZ

Yıldırım'ın usulsüzlüğünü ortaya çıkaran Kumaş; Çeşme Belediyesinde iki dönem imar komisyonu üyeliği yapan bir meclis üyesinin yasa ve yönetmeliklere aykırı imalat yapmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Dernek olarak 2 yıldır bu konu ile uğraştıklarını belirten Kumaş; "Kendisi alanında uzman bir kişi. İki dönemdir de imar komisyonunda olan ve mimar olan bir kişi. Çeşme'de imar kanunlarını uygulayan birim olan belediyemizde yetkin bir kişi. Bu kişinin mimari projelerde imar kanununu delen, çiğneyen hareketleri Çeşme'de ciddi tepki aldı. Üstelik ortada çok büyük bir rant var. Otel ruhsatı ile bina yapıyor. Yaparken de tasdikli onaylı projenin dışına taşıyor. Bu da yetmezmiş gibi otel ruhsatı aldığı yeri 29 bağımsız bölüm halinde satışa çıkarıyor. Bizde bu aykırılıkları CİMER kanalı ile resmi makamlara ilettik. Çeşme Belediyesinde yıllarca meclis üyeliği, grup başkanlığı, imar komisyonu üyeliği yapmış bir kişinin bunları yapmış olması kabul edilebilir bir durum değil. Sıradan vatandaşın ihlali varsa denetleyecek insanların kendilerinin bütün kanunları çiğnemesi, bu şekilde hareket etmesi çok düşündürücü." diye konuştu.