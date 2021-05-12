Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'den Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek çağrısı

Twitter hesabından "Kudüs her Müslümanın davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda Karadavi, "murabıtlar ile direniş gruplarının kibirli Siyonist (İsrail) düşmana karşı İslam dünyasının onur ve haysiyetini savunduğunu" belirtti.

Karadavi, "Elbette Mescid-i Aksa'daki murabıt kardeşlerimizi desteklemeli, Gazze ve diğer yerlerdeki direnişçilere yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 13'ü çocuk olmak üzere 43 Filistinli şehit oldu, 296 kişi yaralandı.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.