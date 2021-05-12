İsrail Büyükelçiliği’den ülkesini koruyan HAMAS’a çirkin ifadeler

İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu onlarca sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken İsrail Büyükelçiliği sosyal medyadan skandal paylaşımlara imza attı. İşgalci kuvveterle ilgili tek bir paylaşım yapmayan Büyükelçilik, kendi halkını koruyan HAMAS'ı kınayan onlarca tweet attı.

İşte İsrail Büyükelçiliği'nin attığı küstah tweetler:

"HAMAS, yalnızca AB ve ABD tarafından değil, onlarca ülke tarafından da terör örgütü olarak tanınmaktadır. İsrail, tüm vatandaşlarının, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan tüm vatandaşlarının güvenli ibadet haklarını da korumaya devam edecektir."

"Sadece son 24 saatte 3 İsraillinin roket saldırıları sonucunda ölmesine, çocuklar dahil yüzlerce İsraillinin yaralanmasına sebep olan, üç dinin kutsal şehri Kudüs'ü bombalayan, "gösteri" adı altında zarar veren HAMAS, bir terör örgütüdür!"

"HAMAS, provokasyonları ve terör eylemleri ile sadece İsraillilere değil, tüm bölge ülkelerine, bölge barışına ve de Filistinlilere zarar vermektedir. Hiçbir "dava" terörizm için bahane olamaz."

"Her ülke, vatandaşlarını teröre karşı korumakla ve can güvenliklerini sağlamakla yükümlüdür. İsrail, tüm vatandaşlarını, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan tüm vatandaşlarını korumaya devam edecektir."