SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika haberi... İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına dozunu artırarak devam ederken, insanlık dışı bu durum tüm dünyanın tepkisini çekti. Özellikle Türkiye'de olaylarla ilgili birçok protesto gösterisi yapılırken, devlet yetkilileri de ikili görüşmelere devam ediyor.