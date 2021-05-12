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Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:41 Son Güncelleme: 12.5.2021 17:46

SON DAKİKA! Mevlüt Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika Haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'la telefonda ’deki gelişmeler hakkında görüştü.

Son Dakika haberi... İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına dozunu artırarak devam ederken, insanlık dışı bu durum tüm dünyanın tepkisini çekti. Özellikle Türkiye'de olaylarla ilgili birçok protesto gösterisi yapılırken, devlet yetkilileri de ikili görüşmelere devam ediyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KUVEYTLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'la telefonda Filistin'deki gelişmeler hakkında görüştü.

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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
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