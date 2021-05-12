Son dakika... Tam kapanmada flaş detay! 1 ay sonra ilk kez...



14 BİN 497 YENİ VAKA, 278 VEFAT

Türkiye'de dün test yapılan 226 bin 452 kişiden 14 bin 497'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu. 22 bin 253 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat 43 bin 589, ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak açıklandı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak kayda geçti.