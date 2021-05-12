Türkiye’den dost ülkelere ormancılık desteği

Dünya'yı etkisi altına alan küresel iklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için önemli çalışmalara imza atan Türkiye Orman Mühendisleri Odası anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yürütülecek proje kapsamında iklim değişikliğinin Orta Asya ormanları üzerindeki etkisi araştırılacak. Elde edilecek verilerle Türki Cumhuriyetlere Ormancılık faaliyetleri kapsamında uluslararası destek sağlanacak. Bu projeden; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkeler yararlanacak.

ANTALYA'DA GENİŞ KAPSAMLI KONFERANS

Orman Mühendisleri Odası koordinasyonunda "İklim Değişikliğinin Orta Asya Ormanları Üzerindeki Etkisi Konferansı" düzenlenecek. 2021 yılı Ağustos ayında Antalya'da düzenlenmesi planlanan Konferans hazırlıklarını gözden geçirmek üzere 12 Mayıs Çarşamba günü hazırlık toplantısı yapıldı. Orman Mühendisleri Odasının ev sahipliğinde yapılan toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'den ilgili Bakanlıkların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Ülkeler Orman Mühendisleri Odasının aldığı rolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YENİ PROJELER HAZIRLANIYOR

Tüm Orta Asya ülkelerinde uygulanacak yeni projelerin de hazırlandığını belirten Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz; "Yeni çalışmalarımızın da yolda olduğu müjdesini vermek isterim. Bunlardan bir tanesi "Orta Asya'daki Genetik Biyoçeşitlilik için Yerel Ağaç Türlerinin Korunması Rehberi" nin hazırlanması ve bunun devamında bu rehberi esas alarak Kırgızistan'da bir eğitim çalıştayının düzenlenmesi olacaktır. Diğer bir çalışmamız, yine tüm Orta Asya Ülkelerini kapsayan "İyileştirilmiş Orman Amenajman Planlaması ve Orman Biyoçeşitliliğinin Korunması" projesinin yazımı olacaktır. Bununla ilgili çalışmalar da devam etmektedir" dedi.