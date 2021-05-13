Son dakika haberi... Tam kapanma sürecinin sonlarına doğru gelinirken günlük koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görülürken günlük corona vaka sayısı 10 binli rakamlara geriledi.

13 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Bu yönde, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 13 bin 29 vaka görülürken 35 bin 167 kişi iyileşti. Buna karşın, 232 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu