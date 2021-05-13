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Giriş Tarihi: 13.5.2021 18:27 Son Güncelleme: 13.5.2021 18:27

13 Mayıs koronavirüs açıklandı mı? tablosu ve hasta, vefat, vaka sayısı bugün kaç oldu?

13 Mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum tablosu ve hasta, vefat, vaka sayısı bugün kaç oldu?

haberi... Türkiye, koronavirüs salgını karşısında etkin mücadelesini devam ettiriyor. Tam kapanmanın sonlarına gelinirken günlük corona da ciddi bir düşüş gösterdi. Bu noktada, koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, günlük corona vaka sayısı ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de bugünkü ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile bugünkü corona vaka sayısı son durum tablosu 13 Mayıs

Son dakika haberi... Tam kapanma sürecinin sonlarına doğru gelinirken günlük koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görülürken günlük corona vaka sayısı 10 binli rakamlara geriledi.

13 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Bu yönde, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 13 bin 29 vaka görülürken 35 bin 167 kişi iyileşti. Buna karşın, 232 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu birazdan duyurulacak.

İşte, gün gün veriler;

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 29
  • HASTA SAYISI: Bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: Bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: Bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896



7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298

5 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 476
  • HASTA SAYISI: 2 bin 414
  • VEFAT SAYISI: 356
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 464
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13 Mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum tablosu ve hasta, vefat, vaka sayısı bugün kaç oldu?
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