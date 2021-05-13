Avrupa ile Anadolu arasında bayram kardeşliği köprüsü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla ortak bir projeye imza attı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar ile Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması hedefiyle, Avrupa'dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 kent kardeş ilan edildi. Proje kapsamında, Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.





BU BAYRAM ÇOCUKLAR GÜLSÜN

Pandemi ile mücadeleye karşı ülke genelinde alınan tedbirler gereğince bu bayram, aile ve akraba ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Eski bayramlaşmaların özleminin yaşandığı günlerde, çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamaları hedefiyle harekete geçen TÜGVA ve UID, "Avrupa'dan Türkiye'ye Kardeşlik" projesini imza attı. Proje kapsamında, özellikle yetim öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.

Genel Başkanların kaleme aldıkları ortak bayram tebrik metninde, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz" ifadeleri yer alıyor.

DİJİTAL BAYRAMLAŞMA

Öte yandandan bayramın üçüncü gününde, Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Dijital bayramlaşma programına iki genel başkanın yanı sıra Avrupa'nın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklar, aileleriyle birlikte programa katılacak.