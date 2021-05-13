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Giriş Tarihi: 13.5.2021 23:57 Son Güncelleme: 14.5.2021 00:00

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

ANKARA
Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARI ELE ALINDI

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.

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Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü
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