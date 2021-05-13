Yayınlanan 6 bölümü ile izleyicilerin takdirini toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs, her perşembe günü TRT 1 ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesinde Bir Zamanlar Kıbrıs bulunmuyor. Hâl böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Bir Zamanlar Kıbrıs bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.
TRT 1 tarafından gösterilen Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu.
İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler
13 Mayıs Perşembe yayın akışında Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümünün olmaması izleyiciyi meraklandırdı.
Dizinin bu hafta birçok dizide olduğu gibi Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacağı biliniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 MAYIS
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat